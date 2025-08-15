La delegación deportiva cubana ha registrado una nueva deserción en su historial deportivo. Cuatro atletas cubanos, tres remeros y una jugadora de balonmano, abandonaron su hotel durante los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción, el miércoles 13 de agosto, y no regresaron. Las autoridades paraguayas emitieron una alerta preventiva a fin de localizar a los deportistas, pero no tuvo éxito.

Pese a que los deportistas no han solicitado formalmente asilo, todo indica que se trata de una deserción, un episodio más del histórico éxodo de deportistas cubanos. Estos deportistas, todos mayores de edad, fueron identificados como Félix Puente Batista, Robert Landy Fernández, Keiler Ávila Núñez y Suannet de la Caridad Nápoles, los tres primeros remeros y la última una jugadora de balonmano.

Deportistas cubanos abandonan delegación

El presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, aclaró que los cuatro deportistas cubanos que abandonaron su delegación durante una excursión no están desaparecidos, sino que decidieron retirarse del grupo. La denuncia fue presentada a la policía por la jefatura de la delegación cubana, que reportó que los atletas se separaron del grupo el miércoles mientras realizaban turismo y no regresaron a su hotel.

Pérez explicó en declaraciones a la radio local que, aunque la situación fue reportada como una separación, no se trataba de una desaparición, sino de una deserción. El funcionario reiteró que las autoridades paraguayas están trabajando para localizar a los deportistas, quienes aún no han solicitado asilo, aunque se presume que su decisión responde a un deseo de abandonar Cuba.

Un caso común: datos apuntan cifras alarmantes

Los Juegos Panamericanos Juveniles de 2025, que se celebran en Asunción del 9 al 23 de agosto, reúnen a más de 4.000 deportistas provenientes de 40 países del continente. Este evento deportivo destaca no solo por su participación internacional, sino también por la creciente preocupación por la deserción de atletas, especialmente de la delegación cubana, que ha sido una constante en competiciones internacionales.

La deserción de deportistas cubanos en eventos internacionales ha sido un fenómeno recurrente, como lo demuestran las cifras de 2023, cuando casi 190 atletas de alto rendimiento abandonaron sus delegaciones, incluido el destacado boxeador Andy Cruz, considerado por muchos como el mejor del país.

Este tipo de situaciones refleja la difícil realidad de los deportistas cubanos, quienes ven en las competencias internacionales una oportunidad para escapar de las condiciones del régimen y buscar un mejor futuro fuera de la isla.