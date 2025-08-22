El 15 de agosto, el gobierno de Estados Unidos anunció la movilización de buques, submarinos y aviones hacia el límite del mar territorial de Venezuela, luego de que el Departamento del Tesoro declarara al Cártel de los Soles como una "organización terrorista internacional" y sindicara como su cabecilla a Nicolás Maduro, por quien ofrece una recompensa de 50 millones de dólares - el doble de la primera oferta - por información que conduzca a su captura. En respuesta a dicha medida, el régimen chavista ordenó un programa especial para desplegar a más de 4,5 millones de milicianos “en todas las fábricas y centros de trabajo del país”, con el propósito de enfrentar una eventual intervención militar liderada por la administración de Donald Trump.

En ese sentido, se viralizó en redes sociales un video que hace referencia al avance de presuntos barcos de guerra estadounidenses con destino a la nación sudamericana. La secuencia se compone de diferentes escenas y contiene dos cintillos de fondo blanco que dan a conocer -con algunos errores ortográficos- la advertencia lanzada por el líder republicano contra su par venezolano.

Hasta la fecha, las publicaciones en TikTok y X que incluyen el registro viral acumulan más de 90.000 reacciones, 16.000 reposteos y 1.200.000 visualizaciones. Sin embargo, este contenido es antiguo y no se relaciona con Venezuela.

Desinformación sobre el reciente despliegue de barcos de EE.UU. a Venezuela. Foto: captura de X / TikTok

Video de despliegue de barcos es de abril de 2019 y no está vinculado con Venezuela

Mediante una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, encontramos un registro antiguo del material en una publicación del 1 de abril de 2020 en Instagram. Se puede evidenciar que representa una imagen estática y no un video, pero siempre con los mismos barcos en el sector marino. En aquella fecha, Donald Trump ejercía su primer mandato presidencial.

Evidencia antigua del material viral analizado. Foto: captura de Instagram

En la misma lista de resultados, hallamos otro posteo, esta vez del 9 de abril de 2019 en Reddit, que muestra a los mismos barcos exhibidos en escena. Con una mejor resolución y dimensiones más amplias, revela que los navíos son el USS Normandy (CG-60), el USS Harry S. Truman (CVN-75), el USS Lassen (DDG-82) y el USS Forrest Sherman (DDG-98), los cuales navegan en las aguas del océano Atlántico. No obstante, según CNN, solo el USS Harry S. Truman (CVN-75) coincide con los movilizados por la gestión de Donald Trump hacia el sur del Caribe.

Registro más antiguo de la escena viral. Foto: captura de Reddit

A través de un ejercicio comparativo, detectamos coincidencias del buque que aparece en el contenido viral y las imágenes del Harry S. Truman en Google. En consecuencia, la figura de elemento responde a esta embarcación de guerra.

A la izquierda, escena del USS Harry Truman obtenida de la web. A la derecha, la nave de la escena viral. Foto: captura de Google / X

Por otro lado, evaluamos el metraje en el programa Hive Moderation, con el fin de determinar su naturaleza. El resultado arrojó un índice muy alto de ser un contenido generado con inteligencia artificial (IA). En líneas generales, los movimientos que realizan las embarcaciones no son naturales a lo largo del registro.

Resultado de la evaluación en Hive Moderation. Foto: captura de Google

Conclusión

El video viral no muestra el despliegue de barcos de guerra de Estados Unidos rumbo a Venezuela. Según los registros, la versión más antigua de la primera escena data de 2019 y aparece como imagen, sin ningún tipo de movimiento. De igual forma, los otros fotogramas tampoco son recientes. Por lo tanto, calificamos las publicaciones como falsas.

