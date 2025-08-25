Perú se posiciona como el principal exportador de mandarina en Sudamérica y el séptimo a nivel mundial con envíos que, entre enero y agosto de 2025, superaron los US$ 64 millones. Esta cifra representa un hito en las exportaciones peruanas de mandarina, evidenciando el crecimiento sostenido de la agroindustria nacional. La mandarina peruana se ha consolidado como un producto estrella en los mercados internacionales gracias a su sabor, calibre y condiciones sanitarias.

Según la Asociación de Productores de Cítricos del Perú (ProCitrus), el país ha logrado convertirse en una referencia dentro del comercio global de frutas, especialmente en lo que respecta a los cítricos. Este ascenso responde a una estrategia basada en la calidad del producto y el acceso eficiente a mercados exigentes como Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Canadá, que demandan volúmenes estables de la oferta exportable de cítricos peruanos.

El precio promedio por kilo conseguido en el periodo fue entre US$ 1.15 a US$ 1.25 por kilo

Durante la primera mitad del año, el precio promedio de la mandarina peruana osciló entre US$ 1.15 y US$ 1.25 por kilo, según cifras de ProCitrus y portales especializados como FreshFruit.pe. En abril, los envíos crecieron en volumen un 126 % y en valor un 128 % respecto al mismo mes de 2024, lo que impulsó el posicionamiento del país como líder regional en exportaciones de mandarina. Este comportamiento del mercado confirma que la estrategia peruana no se basa en competir por precio, sino por cumplir con estándares internacionales de calidad.

La estabilidad de precios ha permitido que las empresas exportadoras recuperen capital de trabajo tras años de dificultades estructurales. En el contexto del impulso agrícola que vive Perú en 2025, este margen de rentabilidad contribuye a reactivar inversiones en tecnología, empaques y logística. Sin embargo, aún persiste la incertidumbre sobre el impacto de la actual normativa agraria, que ha incrementado los costos laborales y de producción, afectando a pequeños y medianos productores involucrados en la comercialización internacional de frutas peruanas.

Este país supera a Perú en la exportación de mandarina

Aunque Perú lidera la exportación de cítricos en Sudamérica, aún se encuentra por detrás de Sudáfrica en el ranking global de los principales países exportadores de mandarina. El país africano duplica el volumen exportado por el Perú, manteniendo su hegemonía gracias a su infraestructura logística, superficie cultivable y políticas de fomento a la agroexportación. No obstante, Sergio del Castillo, gerente general de ProCitrus, sostiene que Perú se ha convertido en una referencia en cuanto a calidad y un actor clave en la formación de precios internacionales.

La estrategia peruana busca diferenciarse mediante valor agregado: trazabilidad, certificaciones como GlobalG.A.P. y Fair Trade, y cumplimiento riguroso de estándares sanitarios. Aunque los volúmenes de exportación aún no alcanzan a los de Sudáfrica, el país ha logrado posicionarse en nichos de alto valor. Sin embargo, el impacto de la ley agraria en el desempeño exportador sigue siendo motivo de preocupación, ya que desde 2021 no se han establecido nuevas plantaciones de cítricos a gran escala, lo cual podría limitar su crecimiento en los próximos años.