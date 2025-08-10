El fenómeno de un 'espejo plateado gigante' ha cautivado a la comunidad científica, tras ser captado por astronautas desde la Estación Espacial Internacional (EEI). La fotografía, tomada en 2024, muestra el Lago Iro, ubicado en el corazón del Sahel africano, brillando intensamente bajo la luz solar. Este resplandor, conocido como destello solar, es un fenómeno extremadamente raro que ocurre cuando el sol se refleja en superficies acuáticas bajo una alineación perfecta. Sin embargo, lo que hace aún más intrigante esta imagen es la posible conexión del lago con un antiguo cráter de meteorito.

Ubicado en Chad, cerca de la frontera con la República Centroafricana, el Lago Iro tiene una superficie de unos 12 kilómetros de ancho. Lo que parecía una simple imagen de un cuerpo de agua esconde una posible historia geológica mucho más compleja. La imagen también proporciona una pista de lo que podría ser un cráter dejado por un meteorito hace millones de años, lo que abre una nueva línea de investigación sobre el impacto de meteoritos en África.

Evidencia de meteoritos en África

Investigaciones recientes sugieren que el Lago Iro podría estar situado sobre los restos de un antiguo cráter de meteorito. Aunque la teoría del impacto se ha manejado desde la década de 1980, estudios más recientes han reunido más evidencia, lo que refuerza la hipótesis de que un meteorito de gran tamaño pudo haber golpeado la Tierra en esta región africana.

En un estudio publicado en 2024, los geólogos analizaron las formaciones rocosas alrededor del lago y descubrieron fragmentos de cristal antiguo, lo que sugiere que un evento de gran impacto ocurrió en el pasado. Este tipo de cristal se forma a temperaturas extremas, típicas de un choque de meteoritos. Además, los investigadores han señalado que las características geológicas de la región, como las curvaturas del río Bahr Salamat que bordea el lago, también podrían haber sido alteradas por el impacto, lo que proporciona más pruebas de la teoría del cráter.

Impacto revela formación del lago Iro

El Lago Iro no solo es un espacio geológico fascinante, sino que también parece estar directamente influenciado por un impacto de meteorito. Las investigaciones apuntan a que este impacto habría alterado tanto la topografía como los ciclos estacionales del lago. Los cambios en la profundidad del lago, que fluctúan con las estaciones, son características comunes en los lagos formados en cráteres de meteoritos. Estos ciclos de drenaje y llenado son consistentes con las características observadas en otros lagos de impacto, como los ubicados en distintas partes del mundo.

El río Bahr Salamat, que serpentea a lo largo del lago, presenta una notable sinuocidad, especialmente en las cercanías del lago Iro. La alteración en la dirección del río podría ser consecuencia de un impacto de meteorito, el cual habría forzado el curso natural del agua a modificar su trayectoria original. Esta influencia del meteorito no solo afecta el paisaje, sino que también tiene un impacto directo sobre el ecosistema de la región.

El 'espejo plateado gigante' nace de un fenómeno de la Tierra

La fotografía tomada desde la EEI no solo ha capturado la belleza natural del Lago Iro, sino también un fenómeno raro que ocurre en la superficie del agua: el destello solar. Este efecto se produce cuando la luz del sol se refleja en la superficie de un cuerpo de agua en una alineación exacta desde el espacio. El destello solar es visible principalmente desde el espacio, donde los astronautas pueden observar cómo se refleja la luz solar en el agua, creando un resplandor metálico en áreas amplias.

Este fenómeno se ve realzado por las nubes que a menudo cubren el lago, lo que provoca que algunas áreas de la superficie del agua se tornen casi blancas debido al reflejo de las nubes. Los astronautas a bordo de la EEI tienen la capacidad única de capturar estos destellos solares al modificar su ángulo respecto al objeto que refleja la luz, lo que resulta en imágenes impresionantes, como la que recientemente se capturó del Lago Iro.

A lo largo de los últimos años, otros fenómenos similares han sido observados en diferentes partes del mundo, como en un par de islas griegas, donde el destello solar reveló fenómenos oceanográficos desconocidos, y en un lago volcánico ruso, que mostró una "mar de nubes" gracias a este fenómeno. Sin embargo, el Lago Iro, con su probable origen en un cráter de meteorito, añade una capa de misterio y ciencia a la imagen capturada desde el espacio.