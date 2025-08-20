Israel anunció este miércoles una nueva fase en la guerra contra Hamás, movilizando a 60.000 soldados de reserva con el objetivo de tomar la Ciudad de Gaza, uno de los últimos bastiones del grupo islamista. La decisión fue tomada por el ministro de Defensa, Israel Katz, en medio de fuertes presiones internacionales que piden un alto al fuego.

Esta ofensiva ocurre después de más de 22 meses de conflicto que han dejado decenas de miles de muertos en el enclave palestino, lo que ha causado una grave crisis humanitaria, denunciada por las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, Egipto, Catar y Estados Unidos instan a Israel a aceptar la última propuesta de tregua.

¿Qué plan militar aprobó el ministro de Defensa de Israel y cómo busca ejecutarlo en Ciudad de Gaza?

El plan aprobado por Katz contempla una ofensiva "progresiva, precisa y selectiva" en la Ciudad de Gaza y en los campos de refugiados cercanos, con el despliegue de la división 99 en zonas como Zeitún y Al Sabra. Se estima que la operación podría prolongarse hasta 2026.

Hasta la fecha, Israel ha tomado el control del 75% de la Franja de Gaza y considera que el control total de la Ciudad de Gaza es clave para desmantelar a Hamás, liberar a los rehenes y consolidar su dominio militar. El ejército israelí calcula que hasta un centenar de soldados podrían morir en esta nueva fase del conflicto.

¿Qué consecuencias ha tenido la ofensiva israelí en Gaza desde su inicio?

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó 1,219 muertos en Israel y 251 secuestrados, desató una ofensiva que ha provocado más de 62.000 muertes en Gaza, según el Ministerio de Salud local, con cifras avaladas por la ONU. Naciones Unidas advierte sobre el riego de una hambruna generalizada en la Franja, donde viven más de dos millones de palestinos.

En cuanto a los rehenes, Israel asegura que 49 siguen en manos de Hamás, de los cuales 27 estarían muertos. Los mediadores han propuesto una tregua de 60 días a cambio de liberar a diez rehenes vivos y recuperar los restos de 18 fallecidos, pero el gabinete de Netanyahu insiste en exigir la liberación total en una sola fase.