Temblor en México hoy, domingo 24 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el domingo 24 de agosto. | Composición LR

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el domingo 24 de agosto. | Composición LR

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) monitorea y registra los sismos en México, ofreciendo reportes en tiempo real con datos clave como magnitud, epicentro, profundidad y hora, fundamentales para analizar la actividad sísmica y tomar medidas preventivas.

La ubicación de México dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico lo convierte en una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo. Estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California concentran gran parte de los temblores que se registran cada año.

¿Dónde se registró el último sismo en México hoy, domingo 24 de agosto?

El Servicio Sismológico Nacional (SNN) no ha reportado sismo en México hasta el momento.

PUEDES VER: Gobierno de EEUU devuelve a México manuscrito robado del siglo XVI firmado por el conquistador español Hernán Cortés

¿Por qué ocurren tantos sismos en México?

La intensa actividad sísmica en México se debe a su compleja posición geológica, localizada en la convergencia de cinco placas tectónicas principales: la Placa de Norteamérica, la Placa del Pacífico, la Placa de Cocos, la Placa de Rivera y la Placa del Caribe.

La subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la Placa de Norteamérica genera una liberación considerable de energía en forma de ondas sísmicas, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, considerado una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

¿Cuáles son los protocolos de seguridad y prevención?

Luego de cada informe sobre un sismo en México, las autoridades tanto federales como estatales ponen en marcha protocolos de seguridad que contemplan:

Monitoreo sísmico en tiempo real.

Inspección de hospitales, escuelas y carreteras.

Activación de sistemas de alerta temprana.

Comunicación oficial a través de medios y redes.

Además, el 19 de septiembre se realiza un simulacro nacional de sismo, en memoria de los terremotos de 1985 y 2017. Este ejercicio busca reforzar la preparación ciudadana y reducir riesgos ante futuros eventos sísmicos.