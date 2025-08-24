HOYSuscripcion LR Focus

Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
Precio del dólar en México hoy, sábado 23 de agosto
México

Fuerte golpe al narcotráfico en México: operativos militares decomisaron 2,8 toneladas de cocaína

Militares y agentes federales decomisaron 2,8 toneladas de cocaína en operativos en la frontera con EE. UU. y la costa del Pacífico en México, informaron autoridades este sábado.

Las acciones contra el narcotráfico en México se intensifican ante presiones del presidente de EE. UU., quien ha amenazado con aranceles si no se frena el tráfico de drogas.
Las acciones contra el narcotráfico en México se intensifican ante presiones del presidente de EE. UU., quien ha amenazado con aranceles si no se frena el tráfico de drogas. | Foto: AFP

Unas 2,8 toneladas de cocaína fueron decomisadas por militares y agentes federales en tres operativos distintos en la frontera con Estados Unidos y la costa sur del Pacífico de México, informaron este sábado autoridades.

En San Luis Río Colorado (noroeste), vecino de la estadounidense Arizona, militares y guardias nacionales localizaron el viernes 1,3 toneladas tras revisar en un punto carretero un camión de carga.

Autoridades mexicanas decomisan cocaína en operativo militar

Con el uso de rayos gama, "personal militar detectó irregularidades" en el techo del compartimiento de carga, informó el destacamento militar de la zona en una nota a la prensa.

El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, detalló en su cuenta de X que el conductor de la unidad fue detenido mientras que la Fiscalía General se hará cargo de las indagatorias correspondientes.

El funcionario informó además que en aguas del Pacífico, en la costa del estado de Guerrero (sur), oficiales de la Marina Armada "aseguraron 900 kilos de cocaína".

En un segundo operativo en la misma zona costera, marinos militares detectaron una embarcación a bordo de la cual localizaron 601 kilogramos de cocaína. Sus cuatro tripulantes fueron detenidos.

México refuerza su lucha contra el narcotráfico

México ha multiplicado sus acciones contra las bandas del narcotráfico en medio de presiones del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenaza a sus vecinos con aranceles si no detienen el tráfico de drogas.

Ambos países negocian un acuerdo sobre seguridad, en medio de versiones de la prensa estadounidense de que a comienzos de agosto Trump ordenó al ejército combatir a los cárteles narcotraficantes latinoamericanos, algunos de ellos designados en febrero como organizaciones terroristas.

