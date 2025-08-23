Kingo Táchira de HOY, 24 de agosto 2025: resultados del sorteo 138, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Este domingo 24 de agosto, a la 1:00 p.m. (hora de Caracas), se llevará a cabo el sorteo 138 del Kingo Táchira. Los resultados estarán disponibles minutos después, tanto en los medios oficiales como en la web de La República.

Quienes quisieran seguir el evento en directo podrán hacerlo a través de la transmisión en vivo por YouTube, disfrutando del sorteo en tiempo real desde cualquier dispositivo.

Resultados Kingo Táchira del 24 de agosto: números del sorteo 138

Bingo: -

- Lotto: -

Resultados Kingo Táchira: números del 17 de agosto

Bingo: 11 - 22 - 05 - 15 - 28 - 10 - 17 - 09

Lotto: 20 - 08 - 23 - 14 - 19.

¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?

Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.