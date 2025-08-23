Kingo Táchira de HOY, 24 de agosto 2025: resultados del sorteo 138, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV
Este domingo 24 de agosto se llevará a cabo en Venezuela el sorteo número 138 del Kingo Táchira. Aquí podrás verificar los resultados oficiales y comprobar si tu número resultó premiado en esta edición.
Este domingo 24 de agosto, a la 1:00 p.m. (hora de Caracas), se llevará a cabo el sorteo 138 del Kingo Táchira. Los resultados estarán disponibles minutos después, tanto en los medios oficiales como en la web de La República.
Quienes quisieran seguir el evento en directo podrán hacerlo a través de la transmisión en vivo por YouTube, disfrutando del sorteo en tiempo real desde cualquier dispositivo.
Resultados Kingo Táchira del 24 de agosto: números del sorteo 138
- Bingo: -
- Lotto: -
Resultados Kingo Táchira: números del 17 de agosto
- Bingo: 11 - 22 - 05 - 15 - 28 - 10 - 17 - 09
- Lotto: 20 - 08 - 23 - 14 - 19.
¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?
Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.