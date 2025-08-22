HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La inteligencia artificial le 'devuelve la voz' a una mujer británica con una enfermedad neurodegenerativa

Aviva y Eric, hijos de Sarah Ezekiel, crecieron sin escuchar la voz de su madre por su enfermedad neurodegenerativa. Ahora, gracias a la IA, pueden escucharla a través de grabaciones antiguas.

Sarah Ezekiel descubrió hace 25 años que tenía una enfermedad neurodegenerativa que podía llevarla a perder la voz.
Sarah Ezekiel descubrió hace 25 años que tenía una enfermedad neurodegenerativa que podía llevarla a perder la voz. | Foto: AFP

Eric y Aviva crecieron sin escuchar la voz de su madre, afectada por una enfermedad neurodegenerativa, pero gracias a una antigua grabación de audio de ella, procesada mediante inteligencia artificial, ahora pueden descubrirla.

Hace 25 años, mientras esperaba a su segundo hijo, Sarah Ezekiel descubrió que sufría una enfermedad degenerativa que puede llevar a algunos pacientes a perder por completo la capacidad de hablar. Ese fue su caso.

Mujer con enfermedad neurodegenerativa 'recupera su voz' gracias a la IA

Tras el impacto del diagnóstico, pudo usar una computadora y una tecnología de síntesis de voz para comunicarse, pero con una voz robótica, completamente deshumanizada.

Sus hijos, Aviva y Eric, crecieron, por tanto, sin conocer el sonido de la voz de su madre.

Hasta el día en que la familia contactó con la empresa británica Smartbox Assistive Technology, que desarrolla herramientas de comunicación, especialmente con inteligencia artificial, para personas con discapacidad.

El objetivo era recuperar la verdadera voz de Sarah.

Para ello, la empresa pidió a la familia que consiguiera grabaciones antiguas de la mujer, advirtiendo que debían ser suficientemente largas y de buena calidad.

En la actualidad, se anima a las personas que padecen una enfermedad degenerativa a grabar su voz lo antes posible, para poder recurrir a la inteligencia artificial.

Pero antes de la era digital y de los smartphones, era mucho más raro disponer de grabaciones adecuadas.

La inteligencia artificial pudo recrear la voz de Sarah Ezekiel

Sarah Ezekiel solo pudo recuperar un fragmento de su voz. Sacado de un video familiar de los años 90, duraba apenas ocho segundos y tenía mala calidad, ya que el sonido de su voz se veía interferido por el audio de un programa de televisión.

Pero la empresa británica no se dio por vencida. Comenzó aislando la voz de Sarah antes de utilizar la inteligencia artificial generativa.

El resultado superó las expectativas. La tecnología incluso logró reproducir el leve ceceo de la interesada. "Le envié muestras, y ella me respondió por correo electrónico diciendo que casi había llorado al escucharlas", dijo a la AFP Simon Poole, de la empresa Smartbox.

"Ella se lo hizo escuchar a una amiga que la conocía antes de que perdiera la voz, y esa amiga dijo que era como si hubiera recuperado su propia voz", añadió Poole, feliz, a la AFP.

Para Poole, el verdadero avance radica en que con la IA "las voces son realmente humanas y expresivas, y devuelven esa humanidad que hasta ahora faltaba en voces algo demasiado sintéticas".

Al final, esto permite "preservar la identidad de la persona", resume.

