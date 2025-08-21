HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Techo del Festival de la Cerveza en China colapsa sobre miles de personas: hay dos muertos y más de 50 heridos

El evento contaba con más de 2.000 asistentes y se sospecha que las malas condiciones del recinto y las "fuertes lluvias" causaron el incidente.

El colapso de un techo en una fiesta en China deja dos muertos y más de 50 heridos. Foto: Composición LR/X
El colapso de un techo en una fiesta en China deja dos muertos y más de 50 heridos. Foto: Composición LR/X

Un trágico accidente ocurrió el viernes 15 de agosto durante una edición del Festival de la Cerveza en Mianzhu, en la provincia de Sichua, China. El techo de una de las estructuras colapso repentinamente, cayendo sobre más de 300 personas que se resguardaban sobre una carpa blanca. El derrumbe dejó dos muertos y más de 50 heridos. En el momento, se estaba llevando a cabo un concierto de la cantante Zhuang Xinyan.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para rescatar a los atrapados entre los escombros y trasladar a los heridos a hospitales cercanos. Las autoridades locales han comenzado una investigación para determinar las causas del colapso. Este evento, que congregaba a más de 2.000 personas, forma parte de las tradiciones culturales de la región y es uno de los festivales más importantes de Mianzhu.

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Colapso de techo de fiesta en China deja dos muertos y decenas de heridos

El accidente ocurrió en un recinto diseñado para recibir a una gran multitud, y el desplome sorprendió a los asistentes durante el evento. Sin embargo, tras lo acontecido equipo de emergencia llegaron al lugar para brindar asistencia a los heridos y rescatar a aquellos atrapados entre los escombros.

Las imágenes difundidas por medios locales mostraron a personas siendo atendidas en el lugar, mientras otras intentaban ayudar a los afectados. La mayoría de los heridos sufrieron fracturas, contusiones y heridas cortantes como resultado del colapso inesperado. Varias ambulancias trasladaron a los heridos a hospitales cercanos, donde algunos continúan en estado grave.

Autoridades investigan posibles causas de la tragedia

Las autoridades locales han comenzado una investigación para determinar las causas del accidente, la principal hipótesis sobre lo ocurrido se asocia a las fuertes lluvias y vientos que azotaron a la región esa noche.

Además, se sospecha que las malas condiciones del recinto haya originado el colapso de la infraestructura, así como también una sobrecarga en la parte superior. También se revisan las autorizaciones y permisos otorgados para la realización del evento.

