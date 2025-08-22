HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Peter 'La Anguila', el cubano que se volvió famoso por un baile en YouTube y fue arrestado por posesión de drogas en EEUU: ¿a qué se dedica actualmente?

Peter 'La Anguila' saltó a la fama en 2012 con un video viral en YouTube que lo llevó a incursionar brevemente en la música. Sin embargo, su carrera fue corta y marcada por incidentes legales.

Peter 'La Anguila' tiene una nueva faceta de tu vida en Estados Unidos.

Pedro Dayán Millán, conocido como Peter ‘La Anguila’, se ha mantenido alejado del mundo del espectáculo tras enfrentar diversos problemas legales.

Millán alcanzó notoriedad en 2012 con el video ‘El estilo de Peter la Anguila’, que se volvió viral en YouTube por su peculiar estilo de baile y su delgada figura. La popularidad del clip lo llevó a incursionar brevemente en la música con algunas canciones de reguetón y parodia, aunque su carrera artística fue corta.

lr.pe

¿Qué problemas legales tuvo Peter 'La Anguila'?

En 2015, fue arrestado en Miami por un caso de violencia doméstica contra su esposa, Yenia Millán, con quien tiene hijos. Pagó una fianza de 5,000 dólares para recuperar su libertad. Dos años más tarde, en 2017, volvió a ser detenido, esta vez por posesión de sustancias ilícitas, y pasó 21 días en prisión. Según declaraciones posteriores, el consumo personal de drogas afectó su vida familiar y profesional.

Tras estos hechos, decidió alejarse de los reflectores. Además de su barbería, trabajó en una panadería especializada en masa para restaurantes. Aunque no ha retomado la música, continúa activo en Instagram y TikTok, donde publica videos de baile y promociona productos. Por contenido patrocinado, cobra aproximadamente mil dólares por publicación.

¿A qué se dedica actualmente Peter 'La Anguila'?

A más de una década de su popularidad en internet, Peter ‘la Anguila’ ha optado por una vida más discreta, enfocada en su familia y en sus proyectos personales. Actualmente reside en Houston, Texas, donde administra una barbería y colabora con marcas a través de sus redes sociales.

