Mundo

Hombre muere en Escocia tras ser mordido por una araña venenosa que compró por internet como mascota

Mark Anthony Kirby, un hombre de 34 años, falleció en Escocia luego de presentar síntomas graves tras haber sido mordido por una araña que adquirió en línea.

Mark Anthony Kirby murió tras ser mordido por una araña venenosa en Escocia.
Mark Anthony Kirby murió tras ser mordido por una araña venenosa en Escocia. | Birmingham Live

Un hombre de 34 años murió tras ser mordido por una araña que había comprado como mascota semanas antes a través de una compra en línea. La víctima, identificada como Mark Anthony Kirby, sufrió el ataque y perdió la vida una semana después.

El lamentable hecho ocurrió el pasado 2 de agosto. Días antes, Kirby había comenzado a presentar síntomas raros, como fiebre intermitente, dolores en el cuerpo, especialmente en brazos y piernas, así como dificultades para respirar, molestias que comunicó a su familia conforme se fueron agravando.

PUEDES VER: Marius Borg Høiby, hijo de la princesa de Noruega, es acusado de 32 delitos graves: 4 de ellos por abuso sexual

lr.pe

Familia de Mark Kirby cuenta que tenía una obsesión con las arañas

Mark Anthony Kirby, el hombre que perdió la vida tras la mordedura de la araña, era padre de familia. Según contaron su hermana y su expareja, tenía una fascinación peculiar por estos animales. Aunque confesaba sentir temor por los insectos, consideraba que enfrentar ese miedo resultaba estimulante. Esa fue la razón que lo llevó a comprar una araña venenosa por internet.

Kayleigh Gill, expareja de la víctima, relató en una entrevista que durante una reunión familiar en Escocia, él bromeaba mientras compartían una comida, lo que hizo que nadie tomara en serio los síntomas que ya comenzaba a presentar. No fue sino hasta que regresaron a casa, cuando el malestar se intensificó, que intentaron ayudarlo.

PUEDES VER: La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

lr.pe

Familia llamó al 911, pero no fue suficiente para salvarle la vida

Kayleigh no dudó en llamar al 911 en busca de ayuda urgente. Sin embargo, mientras los servicios de emergencia se dirigían al lugar, el hombre perdió el conocimiento debido a las crecientes dificultades para respirar. Aunque los paramédicos llegaron poco después e intentaron reanimarlo, lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

En medio del dolor, Kayleigh le dedicó unas emotivas palabras en su memoria. “Era una persona divertida, afectuosa, extrovertida y muy sociable. Fue un padre excepcional para nuestros dos hijos y siempre se destacaba por ser el alma de cada reunión”, expresó con profunda tristeza.

PUEDES VER: Masacre en Ecuador: grupo armado asesina a disparos a siete personas dentro de un un billar

lr.pe

Mark Kirby llegó a comprar hasta 5 arañas

Kayleigh señaló que, a través de internet, Mark Anthony Kirby había comprado alrededor de cinco arañas. "Estaba obsesionado con ellas", señaló. Explicó que durante el tiempo que estuvieron juntos, él tenía miedo a los insectos y evitaba tener contacto con ellos, sobre todo porque priorizaba el bienestar de sus hijos. Sin embargo, al vivir solo, encontró en estos animales una forma de compañía.

Aunque la familia sospecha que la mordedura de una de las arañas fue la causa principal de su fallecimiento, aún no se cuenta con una autopsia que lo confirme. Por ahora, solo se basan en los síntomas que presentó durante una semana y media. Él nunca acudió a un hospital, una decisión que, según afirman, pudo haberle salvado la vida. Kayleigh, además, recordó que le advirtió en varias ocasiones sobre los cuidados necesarios, ya que seguir manipulando este tipo de especies sin las licencias correspondientes representaba un serio riesgo.

