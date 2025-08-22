HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Los aeropuertos de Europa y Asia más insólitos que revolucionan por su ubicación: en uno de ellos los aviones “aterrizan sobre los autos”

Descubre los aeropuertos más peculiares de Europa y Asia, donde la ubicación y arquitectura ofrecen aterrizajes únicos. Algunos se encuentran en lugares inesperados, cautivando a viajeros e ingenieros.

Hay aeropuertos que revolucionan la arquitectura como el de Sídney y la de Gibraltar.
Hay aeropuertos que revolucionan la arquitectura como el de Sídney y la de Gibraltar. | Foto: Composición LR/ Difusión

Existen aeropuertos que, por su ubicación y arquitectura inusual, llaman la atención no solo de los viajeros frecuentes, sino también de ingenieros y personas curiosas. Algunos están construidos en lugares casi imposibles, lo que convierte la experiencia de aterrizaje en un momento único.

Curiosamente, en países de Europa y Asia se pueden encontrar este tipo de aeropuertos. Algunos ejemplos son el Aeropuerto de Sídney, en Australia, donde los aviones pasan por encima de los autos o muy cerca de ellos; el Alti­puerto de Courchevel, en los Alpes franceses; el Aeropuerto de Gibraltar; y el Aeropuerto de Paro, en Bután, entre otros. Por ese motivo, repasaremos algunos de los aeropuertos más peculiares de estos continentes.

PUEDES VER: El megaproyecto de Lima Norte que tendrá una inversión de más de US$720 millones y generará más 100.000 puestos de trabajo: conectará Puerto de Chancay y el Aeropuerto Jorge Chávez

lr.pe

¿Cuáles son los aeropuertos de Asia y Europa más insólitos que revolucionan por su curiosa ubicación?

1. Aeropuerto Internacional Kingsford Smith de Sídney (Australia)

El Aeropuerto Internacional Kingsford Smith de Sídney (SYD) es el más importante de Australia y uno de los más antiguos en operación. Está ubicado a solo 8 km del centro de la ciudad, cuenta con tres terminales, recibe decenas de millones de pasajeros al año y ofrece vistas espectaculares de la bahía durante el despegue o el aterrizaje. Además, se encuentra muy próximo a avenidas y al mar, lo que genera la impresión de que los aviones vuelan rozando la ciudad.

Aeropuerto Internacional Kingsford Smith en Mascot, New South Wales, Sídney, Australia | Tripomatic

El Aeropuerto Internacional Kingsford Smith de Sídney Foto: Difusión

2. Aeropuerto Internacional de Gibraltar (España)

Es uno de los aeropuertos más singulares del mundo porque su pista de 1.525 metros cruza la avenida Winston Churchill, la carretera que conecta el Peñón con España. Antes, el tráfico debía detenerse cada vez que aterrizaba o despegaba un avión. Sin embargo, desde la construcción de un túnel en 2023, los vehículos circulan sin interrupciones, aunque peatones y ciclistas aún cruzan la pista cuando hay autorización. Este aeropuerto es considerado uno de los más exigentes y peculiares de Europa por su corta longitud y su entorno geográfico.

3. Aeropuerto Internacional de Paro (Bután)

El Aeropuerto Internacional de Paro, ubicado en Bután, es considerado uno de los más complejos del planeta. Se encuentra a más de 2.200 metros de altitud, en un valle estrecho rodeado de montañas que superan los 5.500 metros, y dispone de una pista de apenas 2,2 kilómetros de longitud. Debido a estas condiciones, las operaciones se realizan solo de día y con buen clima, evitando en especial las horas de la tarde por los fuertes vientos.

4. Altipuerto de Courchevel (Francia)

El Alti­puerto de Courchevel (LFLJ), ubicado a 2.010 metros de altitud en los Alpes franceses, es considerado uno de los aeródromos más extremos del mundo: su pista mide solo 537 metros y tiene una pendiente del 18,5%, lo que exige maniobras muy precisas, siempre en condiciones visuales y con pilotos especialmente entrenados. Utilizado sobre todo por aviones pequeños y helicópteros que trasladan turistas a la estación de esquí, se ha ganado fama mundial por la dificultad de sus operaciones y su entorno montañoso.

Altipuerto de Courchevel - Wikipedia, la enciclopedia libre

El Altipuerto de Courchevel se ha ganado fama por su las dificultades de su entorno montañoso. Foto: Difusión

5. Aeropuerto de Svalbard (Noruega)

El aeropuerto de Svalbard, Longyearbyen (LYR), ubicado en el archipiélago ártico de Noruega, a 1.300 km del Polo Norte, es el aeropuerto con vuelos regulares más septentrional del mundo. Inaugurado en 1975, dispone de una pista de 2.500 metros construida sobre permafrost con aislamiento especial para evitar su deshielo. Opera en condiciones extremas de frío, oscuridad invernal y tormentas de nieve, pero resulta vital para conectar a la población de Longyearbyen y a los equipos científicos con Oslo, además de servir como escala para expediciones polares.

Notas relacionadas
Una guía muere frente a turistas cuando dirigía una excursión por el Coliseo romano: habría sufrido golpe de calor

Una guía muere frente a turistas cuando dirigía una excursión por el Coliseo romano: habría sufrido golpe de calor

LEER MÁS
La policía francesa investiga el caso de un hombre que murió haciendo una transmisión en vivo en Kick

La policía francesa investiga el caso de un hombre que murió haciendo una transmisión en vivo en Kick

LEER MÁS
Imagen de bomberos agotados no corresponde a los incendios forestales en España de 2025

Imagen de bomberos agotados no corresponde a los incendios forestales en España de 2025

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

LEER MÁS
Mujer británica cumple 116 años y rompe récord como la más longeva del mundo: "Hago lo que me gusta"

Mujer británica cumple 116 años y rompe récord como la más longeva del mundo: "Hago lo que me gusta"

LEER MÁS
Arqueólogos afirman haber descubierto una sociedad perdida que existió antes de los Incas cerca al lago Titicaca en Bolivia

Arqueólogos afirman haber descubierto una sociedad perdida que existió antes de los Incas cerca al lago Titicaca en Bolivia

LEER MÁS
Gobierno de Rusia expresa apoyo a Venezuela ante el aumento de tensiones con Estados Unidos por el envío de buques

Gobierno de Rusia expresa apoyo a Venezuela ante el aumento de tensiones con Estados Unidos por el envío de buques

LEER MÁS
Inquilinos remodelan dúplex en Argentina, pero terminan dejando el terreno vacío porque dueño se negó a reconocer sus mejoras

Inquilinos remodelan dúplex en Argentina, pero terminan dejando el terreno vacío porque dueño se negó a reconocer sus mejoras

LEER MÁS
Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio frente a las costas de Venezuela, según Reuters

Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio frente a las costas de Venezuela, según Reuters

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Mundo

Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

El hombre que sobrevivió seis días en una montaña, con una pierna rota y sin comida ni agua en Noruega

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota