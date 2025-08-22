Hay aeropuertos que revolucionan la arquitectura como el de Sídney y la de Gibraltar. | Foto: Composición LR/ Difusión

Existen aeropuertos que, por su ubicación y arquitectura inusual, llaman la atención no solo de los viajeros frecuentes, sino también de ingenieros y personas curiosas. Algunos están construidos en lugares casi imposibles, lo que convierte la experiencia de aterrizaje en un momento único.

Curiosamente, en países de Europa y Asia se pueden encontrar este tipo de aeropuertos. Algunos ejemplos son el Aeropuerto de Sídney, en Australia, donde los aviones pasan por encima de los autos o muy cerca de ellos; el Alti­puerto de Courchevel, en los Alpes franceses; el Aeropuerto de Gibraltar; y el Aeropuerto de Paro, en Bután, entre otros. Por ese motivo, repasaremos algunos de los aeropuertos más peculiares de estos continentes.

¿Cuáles son los aeropuertos de Asia y Europa más insólitos que revolucionan por su curiosa ubicación?

1. Aeropuerto Internacional Kingsford Smith de Sídney (Australia)

El Aeropuerto Internacional Kingsford Smith de Sídney (SYD) es el más importante de Australia y uno de los más antiguos en operación. Está ubicado a solo 8 km del centro de la ciudad, cuenta con tres terminales, recibe decenas de millones de pasajeros al año y ofrece vistas espectaculares de la bahía durante el despegue o el aterrizaje. Además, se encuentra muy próximo a avenidas y al mar, lo que genera la impresión de que los aviones vuelan rozando la ciudad.

2. Aeropuerto Internacional de Gibraltar (España)

Es uno de los aeropuertos más singulares del mundo porque su pista de 1.525 metros cruza la avenida Winston Churchill, la carretera que conecta el Peñón con España. Antes, el tráfico debía detenerse cada vez que aterrizaba o despegaba un avión. Sin embargo, desde la construcción de un túnel en 2023, los vehículos circulan sin interrupciones, aunque peatones y ciclistas aún cruzan la pista cuando hay autorización. Este aeropuerto es considerado uno de los más exigentes y peculiares de Europa por su corta longitud y su entorno geográfico.

3. Aeropuerto Internacional de Paro (Bután)

El Aeropuerto Internacional de Paro, ubicado en Bután, es considerado uno de los más complejos del planeta. Se encuentra a más de 2.200 metros de altitud, en un valle estrecho rodeado de montañas que superan los 5.500 metros, y dispone de una pista de apenas 2,2 kilómetros de longitud. Debido a estas condiciones, las operaciones se realizan solo de día y con buen clima, evitando en especial las horas de la tarde por los fuertes vientos.

4. Altipuerto de Courchevel (Francia)

El Alti­puerto de Courchevel (LFLJ), ubicado a 2.010 metros de altitud en los Alpes franceses, es considerado uno de los aeródromos más extremos del mundo: su pista mide solo 537 metros y tiene una pendiente del 18,5%, lo que exige maniobras muy precisas, siempre en condiciones visuales y con pilotos especialmente entrenados. Utilizado sobre todo por aviones pequeños y helicópteros que trasladan turistas a la estación de esquí, se ha ganado fama mundial por la dificultad de sus operaciones y su entorno montañoso.

5. Aeropuerto de Svalbard (Noruega)

El aeropuerto de Svalbard, Longyearbyen (LYR), ubicado en el archipiélago ártico de Noruega, a 1.300 km del Polo Norte, es el aeropuerto con vuelos regulares más septentrional del mundo. Inaugurado en 1975, dispone de una pista de 2.500 metros construida sobre permafrost con aislamiento especial para evitar su deshielo. Opera en condiciones extremas de frío, oscuridad invernal y tormentas de nieve, pero resulta vital para conectar a la población de Longyearbyen y a los equipos científicos con Oslo, además de servir como escala para expediciones polares.