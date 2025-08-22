Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 22 de agosto: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

La popular astróloga Mhoni Vidente compartió su horóscopo para este viernes 22 de agosto, día que enmarcó dentro del bautizado “mes del infinito”. Según explicó, se trata de una jornada marcada por el cierre de algunos ciclos y la creación de nuevas oportunidades, tanto en el plano personal como laboral.

Con una amplia comunidad de seguidores en México, Estados Unidos y Latinoamérica, la vidente destacó que los astros impulsarán proyectos y reconciliaciones, aunque advirtió que también habrá tensiones emocionales que deberán manejarse con tranquilidad.

Predicciones de Mhoni Vidente para los 12 signos zodiacales

El horóscopo de Mhoni Vidente de este viernes aborda aspectos centrados en lo laboral. Entre sus principales recomendaciones resalta la necesidad de cuidar de la salud, practicar la meditación y alejarte de las personas negativas que pueden afectar a tu día.

Aries (21 marzo - 19 abril): es el momento de planear cosas a futuro y un buen tiempo para tomar nuevas oportunidades laborales.

Tauro (20 abril - 20 mayo): serás capaz de solucionar los problemas que se te presenten, adoptando una actitud que no se deje intimidar.

Géminis (21 mayo - 20 junio): no les hagas caso a los comentarios negativos, ya que es tu momento de tener éxito en los que haces.

Cáncer (21 junio - 22 julio): es tu hora de brillar, no dejes que te opaquen y pasa más tiempo con tu familia, sobre todo el domingo.

Leo (23 julio - 22 agosto): Viene la abundancia económica, aprovecha este fin de semana con los planes familiares que vendrán.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre): esa situación negativa va a pasar, y las que vendrán, y aprovecha para usar algo nuevo en este fin de semana de cumpleaños.

Libra (23 septiembre - 22 octubre): vienen días de buena suerte, tus trámites serán exitosos, pero cuida tus nervios y los problemas con la espalda baja.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre): se presentarán nuevas oportunidades laborales, no las desaproveches; cuida tu salud, sobre todo de enfermedades respiratorias.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre): no seas soberbio, trata de terminar tus trámites; se viene un viaje, aprovéchalo para disfrutarlo.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero): llegó el momento para enderezar tu camino, no te quedes estancado.

Acuario (20 enero - 18 febrero): ya puedes iniciar tu negocio propio, vas a crecer económicamente; cuídate de los dolores de cabeza.

Piscis (19 febrero - 20 marzo): hoy es tu día, y se espera una gran afluencia de dinero, aunque cuidate del mal ojo y de las envidias.

Consejos energéticos de Mhoni Vidente para potenciar el día

La astróloga cubana insistió en que el viernes 22 de agosto será un día clave para el ámbito laboral. “La energía está cargada de posibilidades, pero dependerá de cómo actuemos”, señaló durante la transmisión de sus visiones. Entre sus recomendaciones espirituales destacan:

Meditar por la mañana para ganar claridad mental. Encender una vela blanca con una petición firme para atraer buenas energías. Alejarse de chismes y conflictos, que desgastan la energía personal. Usar colores vibrantes, como azul y amarillo, para llamar a la fortuna.

Mhoni Vidente y su influencia en México, Estados Unidos y Latinoamérica

Con más de una década de trayectoria, Mhoni Vidente se ha consolidado como una de las voces más influyentes del esoterismo contemporáneo. Sus predicciones diarias se difunden en medios digitales y televisivos, y son seguidas por miles de personas que buscan orientación en el amor, la salud y el trabajo.

En países como México y Estados Unidos, su horóscopo genera tendencia en buscadores y redes sociales. La combinación de advertencias prácticas y mensajes espirituales le ha permitido mantener un vínculo sólido con sus seguidores, que esperan día a día sus anuncios para anticipar lo que los astros preparan.

Este 21 de agosto, la astróloga enfatizó la importancia de reflexionar, cerrar ciclos y mantener la fe como base para enfrentar los retos emocionales y profesionales de la jornada.