“Antiguo Perú”: el regreso de Julio C. Tello

No lo vamos a negar. No hay peruano que no sepa o no haya oído alguna vez en la vida el nombre de Julio C. Tello. Pero por extraño que parezca, no hay muchas referencias de la bibliografía de este gran arqueólogo peruano. Como si solo fuera un autor para los entendidos en la arqueología. Seguramente, debido a ello es que su figura no es del todo ubicable para las últimas generaciones, que asocian más su nombre a avenidas, calles, colegios, institutos. Pero no exactamente a lo que ha hecho, al valor vivo de su legado, como sus libros.

“Bicentenario Casa Editorial tiene el propósito del rescate. Yo recuerdo que en el colegio nos mencionaban a Julio César Tello dentro de un parrafito o una teoría. De ahí se mencionaba que había descubierto Paracas, Chavín. Desde su muerte, en 1947, han pasado décadas y veo que no se han editado muchos de sus libros. Es extraño, porque si tú hablas de Julio C. Tello, la gente lo identifica en una, pero si digo Julio César Tello, como que se queda pensando. Y esto es parte del desconocimiento del nombre completo del autor y, por lo tanto, también de su obra”, declara el director de Bicentenario Casa Editorial José Martín Tong Zubillaga para La República.

Este es un joven proyecto editorial que nació en el 2020. En su catálogo podemos ver títulos como Cocina ecléctica de 1890 de la escritora Juana Manuela Gorriti o Un crimen perfecto de 1941 de Alfredo González Prada (hijo de Manuel GP). El título de Bicentenario que llegó a mis manos, exhibe señas míticas: Antiguo Perú. Primera época de Julio C. Tello. Este libro fue publicado en 1929 y durante muchos años lo vi en el formato de fotocopia.

"Antiguo Perú". Imagen: Difusión.

La prosa de Julio C. Tello, funcional, no solo denota erudición, sino también una desbordada pasión por compartir conocimiento. A ello, consignemos que hay ilustraciones que nos permiten entender el interés del arqueólogo por las culturas peruanas antiguas y su relación con el litoral de El Pacífico. A saber, las culturas Paracas, Supe y Ancón.

Pero una pregunta, inevitable, flota en la zona de la especulación. ¿A qué se debe que no haya muchos libros de este intelectual cuyo nombre es una marca registrada? Para José Martín Tong puede obedecer a “un evidente descuido, porque quizá no conviene que se sepa mucho de su trabajo. En este libro, Tello nos habla de las civilizaciones megalíticas y tiene a Chavín como la matriz de todo. Chavín tiene 3000 años. Sin embargo, se han descubierto civilizaciones más antiguas como Caral y dirán que Tello está desfasado, pero la importancia de Tello no radica únicamente en Chavín, sino también en el estudio de la correlación de las culturas entre sí. Pero Tello tiene una importancia más allá de eso, porque lo que te acabo de decir es meramente científico. Tello tiene una importancia, creo que incluso mayor en la actualidad, como personaje. La figura de Tello tiene que ser revalorada, porque hay que ver quién es él. Él es un joven indígena huarochirano que llega a estudiar a la Universidad de Harvard con una beca que se la dan en el gobierno de Augusto B. Leguía. Y después sigue cursos en Alemania, seminarios en Inglaterra. Es un gran hombre preparado. Es el hombre indígena culto que logra, a pesar de todos los estigmas de la época y que perduran hasta la actualidad, como el racismo y el clasismo, ser una lumbrera de la cultura de nuestro país”.

El libro refleja también lo complejo que debió ser para Tello hacer arqueología en esos años (la primera mitad del siglo XX). Sol, calor y mucha arena. La arqueología que él hizo y que no es la que se hace hoy debido a los avances tecnológicos, tiene una dignidad que solo es producida por el amor y la pasión, en su caso, por el Perú. Tello fue todo un aventurero.

“Tello respaldaba todo con evidencia gráfica. El libro tiene más de 170 imágenes de la época y es no solamente un testimonio de la investigación de un gran hombre o las teorías acerca del crecimiento y cómo es que se interrelacionan las culturas, sino también es una forma de enganchar a la gente a que investigue un poco más, porque realmente es un libro bien entretenido de leer”.

Antiguo Perú es como una novela de aventuras de no ficción. Si no has leído a Julio C. Tello, esta es la oportunidad.