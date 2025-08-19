Moody’s proyecta crecimiento económico de 2,2% en América Latina para 2025: Perú y Argentina destacan

El crecimiento tiene que ver con el PBI en todos los países de América Latina | Foto: Logística 360/CIBEI/composición LR

El crecimiento tiene que ver con el PBI en todos los países de América Latina | Foto: Logística 360/CIBEI/composición LR

Todos los países buscan crecer económicamente para brindar lo mejor a sus habitantes y darles una buena calidad de vida. Según un informe de Moody’s Analytics, en los países de América Latina se observa un incremento económico del 2,2% en 2025 por el aumento del Producto Bruto Interno (PBI).

Según este informe, se muestra que los países Argentina y Perú son los que más crecerán económicamente. Otros países como Colombia, Brasil, Chile y Uruguay también muestran un óptimo incremento, lo cual será de gran ayuda para los próximos años, mientras que México se mantendrá en un crecimiento casi nulo.

El aumento económico de Perú y Argentina

El informe de Moody’s señala que Argentina experimentará un notable rebote de crecimiento económico de 5,2% tras tener una caída en 2023 (1,6%) y 2024 (1,7%). Se estima que en 2026 y 2027 crecerá 3,5%.

El segundo aumento importante es del Perú; el país se beneficiará con un aumento proyectado del 3,1% en su PIB en 2025. Se espera que esta tendencia continúe, alcanzando un 2,9% en 2026 y un 3% en 2027.

¿Cómo está el aumento económico de los otros países?

Los otros países, como Colombia, se proyectan con un crecimiento del 2,6% en 2025, aumentando a 2,9% en 2026 y 3,3% en 2027. En cambio, Brasil tendrá un crecimiento del 2,4% en 2025. En 2026 se ve una leve caída de 1,8%, pero se recupera a un 2,7% en 2027.

Uruguay tendrá un crecimiento de 2,1% en 2025, 2% en 2026 y un 3,1% en 2027. Chile muestra un crecimiento de 2,4% en 2025, 2% en 2026 y 2,2% en 2027. En cambio, México tendrá un pequeño crecimiento con un 0,1% en 2025; en 2026 llegará a 1% y en 2027 el PBI del país tendrá 2,6%.