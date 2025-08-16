El doble pago para los abuelos de Amor Mayor en agosto 2025: pensionados que cobrarán montos oficiales actualizados vía Patria
En agosto de 2025 se asignarán dos bonos diferentes a los beneficiarios de Amor Mayor. Estos aportes económicos, dirigidos a los pensionados, serán entregados mediante el Sistema Patria por el régimen venezolano.
Durante agosto de 2025, los adultos mayores beneficiados por el programa Amor Mayor recibirán dos bonos especiales por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. Estas asignaciones, concebidas como un apoyo económico frente a la crisis que atraviesa el país, se encontrarán disponibles en el Sistema Patria dentro de los depósitos habituales en Venezuela.
En este artículo te explicamos todos los detalles: montos asignados, fechas de inicio de los pagos y los pasos necesarios para cobrar sin problemas desde la plataforma.
Amor Mayor, agosto 2025: ¿de cuánto es el doble pago en el Sistema Patria?
En agosto de 2025, los beneficiarios del programa Amor Mayor recibieron dos aportes: la pensión mensual y el Bono de Guerra Económica. El gobierno de Venezuela confirmó oficialmente ambos pagos y ya se han dado a conocer los montos establecidos:
- Pensión Amor Mayor: 130 bolívares
- Bono de Guerra Económica: 50 dólares indexados
¿Cuándo llegaría el doble pago de Amor Mayor para agosto 2025?
En agosto de 2025, los adultos mayores adscritos al programa Amor Mayor recibieron sus pagos en fechas separadas. La pensión correspondiente al mes se acreditó el jueves 7, de acuerdo con lo informado por Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social Al Pueblo en X (antes Twitter).
Posteriormente, el jueves 21, se liberaría el Bono de Guerra Económica, beneficio que también alcanzará a los pensionados del IVSS.
¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 por el Sistema Patria?
Así puedes cobrar los bonos del Sistema Patria en agosto de 2025:
- Inicia sesión en el Sistema Patria.
- Ve a "Monedero" y luego a "Retiro de fondos".
- Selecciona el monedero de origen, el monto y el destino de los fondos.
- Haz clic en el botón de "Continuar" y después en "Aceptar".