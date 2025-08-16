HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

El doble pago para los abuelos de Amor Mayor en agosto 2025: pensionados que cobrarán montos oficiales actualizados vía Patria

En agosto de 2025 se asignarán dos bonos diferentes a los beneficiarios de Amor Mayor. Estos aportes económicos, dirigidos a los pensionados, serán entregados mediante el Sistema Patria por el régimen venezolano.

La mayoría de los bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria
La mayoría de los bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria

Durante agosto de 2025, los adultos mayores beneficiados por el programa Amor Mayor recibirán dos bonos especiales por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. Estas asignaciones, concebidas como un apoyo económico frente a la crisis que atraviesa el país, se encontrarán disponibles en el Sistema Patria dentro de los depósitos habituales en Venezuela.

En este artículo te explicamos todos los detalles: montos asignados, fechas de inicio de los pagos y los pasos necesarios para cobrar sin problemas desde la plataforma.

PUEDES VER: El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

lr.pe

Amor Mayor, agosto 2025: ¿de cuánto es el doble pago en el Sistema Patria?

En agosto de 2025, los beneficiarios del programa Amor Mayor recibieron dos aportes: la pensión mensual y el Bono de Guerra Económica. El gobierno de Venezuela confirmó oficialmente ambos pagos y ya se han dado a conocer los montos establecidos:

  • Pensión Amor Mayor: 130 bolívares
  • Bono de Guerra Económica: 50 dólares indexados

¿Cuándo llegaría el doble pago de Amor Mayor para agosto 2025?

En agosto de 2025, los adultos mayores adscritos al programa Amor Mayor recibieron sus pagos en fechas separadas. La pensión correspondiente al mes se acreditó el jueves 7, de acuerdo con lo informado por Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social Al Pueblo en X (antes Twitter).

Posteriormente, el jueves 21, se liberaría el Bono de Guerra Económica, beneficio que también alcanzará a los pensionados del IVSS.

¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 por el Sistema Patria?

Así puedes cobrar los bonos del Sistema Patria en agosto de 2025:

  • Inicia sesión en el Sistema Patria.
  • Ve a "Monedero" y luego a "Retiro de fondos".
  • Selecciona el monedero de origen, el monto y el destino de los fondos.
  • Haz clic en el botón de "Continuar" y después en "Aceptar".
Notas relacionadas
Cronograma de pagos del IVSS en agosto 2025: cuándo depositan los bonos para pensionados y quienes cobran

Cronograma de pagos del IVSS en agosto 2025: cuándo depositan los bonos para pensionados y quienes cobran

LEER MÁS
Bono de Guerra Económica para jubilados en agosto 2025 de más de 100 dólares: fecha fija y aumento confirmado por Nicolás Maduro vía Patria

Bono de Guerra Económica para jubilados en agosto 2025 de más de 100 dólares: fecha fija y aumento confirmado por Nicolás Maduro vía Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra agosto 2025 para trabajadores públicos de más de 115 dólares: fecha de pago y aumento oficial vía Sistema Patria

Bono de Guerra agosto 2025 para trabajadores públicos de más de 115 dólares: fecha de pago y aumento oficial vía Sistema Patria

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

LEER MÁS
Pagos MPPE información de HOY, 15 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 15 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 15 de agosto: Bono de Guerra para docentes y otros subsidios del Ministerio de Educación

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 15 de agosto: Bono de Guerra para docentes y otros subsidios del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bonos Activos información de HOY, 15 de agosto: bono para cobrar AHORA con aumento y próximos pagos del Sistema Patria

Bonos Activos información de HOY, 15 de agosto: bono para cobrar AHORA con aumento y próximos pagos del Sistema Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Datos LR

¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

Pagos MPPE información de HOY, 15 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 15 de agosto: Bono de Guerra para docentes y otros subsidios del Ministerio de Educación

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota