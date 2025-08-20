Donald Trump acuerda con Honduras y Uganda la deportación de migrantes no originarios de esos países. | Composición LR

Donald Trump acuerda con Honduras y Uganda la deportación de migrantes no originarios de esos países.

Nuevos acuerdos de deportación. Según documentos internos obtenidos por la cadena estadounidense CBS News, el gobierno de Donald Trump podrá expulsar a inmigrantes a países como Honduras y Uganda, aunque no sean ciudadanos de esas naciones.

Esta política antimigratoria de Trump se basa en la figura del "tercer país seguro" y busca reducir la inmigración ilegal en Estados Unidos. Sin embargo, la práctica ha generado cuestionamientos por motivos humanitarios.

Gobierno de Donald Trump expulsará inmigrantes a Honduras y Uganda

La ley de inmigración de Estados Unidos permite enviar solicitantes de asilo a otros países si se considera que allí pueden recibir protección. Esta práctica fue avalada por la Corte Suprema en julio de 2025.

Desde entonces, la administración Trump puede realizar deportaciones con un aviso mínimo y sin un proceso prolongado a países terceros, como El Salvador. En ese contexto, el gobierno de Honduras firmó un acuerdo para recibir inmigrantes hispanohablantes expulsados desde Estados Unidos.

Además, el Departamento de Estado informó que Uganda, en África Oriental, también aceptó recibir deportados de otros países del continente, siempre que no tengan antecedentes penales.

Trump y la deportación a terceros países

La administración de Donald Trump defiende la deportación a terceros países como una solución ante las dificultades para repatriar migrantes a sus países de origen. Además de Honduras y Uganda, el gobierno de Estados Unidos logró acuerdos similares con otras naciones en distintos continentes:

Costa Rica

Panamá

El Salvador

Sudán del Sur

Esuatini

Guatemala

Kosovo

Ruanda

Paraguay

Incluso el gobierno de Trump está presionando a Ecuador y España para que se sumen a esta política migratoria global.