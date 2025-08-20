HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Mira Sin guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Mira Sin guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin guion con Rosa María Palacios     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
USA

Gobierno de Trump expulsará inmigrantes a Honduras y Uganda tras acuerdo de deportación a terceros países, según documentos

Honduras y Uganda se suman a la lista de países que aceptan deportados de Estados Unidos. Trump busca incluir a España.

Donald Trump acuerda con Honduras y Uganda la deportación de migrantes no originarios de esos países.
Donald Trump acuerda con Honduras y Uganda la deportación de migrantes no originarios de esos países. | Composición LR

Nuevos acuerdos de deportación. Según documentos internos obtenidos por la cadena estadounidense CBS News, el gobierno de Donald Trump podrá expulsar a inmigrantes a países como Honduras y Uganda, aunque no sean ciudadanos de esas naciones.

Esta política antimigratoria de Trump se basa en la figura del "tercer país seguro" y busca reducir la inmigración ilegal en Estados Unidos. Sin embargo, la práctica ha generado cuestionamientos por motivos humanitarios.

PUEDES VER: Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

lr.pe

Gobierno de Donald Trump expulsará inmigrantes a Honduras y Uganda

La ley de inmigración de Estados Unidos permite enviar solicitantes de asilo a otros países si se considera que allí pueden recibir protección. Esta práctica fue avalada por la Corte Suprema en julio de 2025.

Desde entonces, la administración Trump puede realizar deportaciones con un aviso mínimo y sin un proceso prolongado a países terceros, como El Salvador. En ese contexto, el gobierno de Honduras firmó un acuerdo para recibir inmigrantes hispanohablantes expulsados desde Estados Unidos.

Además, el Departamento de Estado informó que Uganda, en África Oriental, también aceptó recibir deportados de otros países del continente, siempre que no tengan antecedentes penales.

PUEDES VER: EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

lr.pe

Trump y la deportación a terceros países

La administración de Donald Trump defiende la deportación a terceros países como una solución ante las dificultades para repatriar migrantes a sus países de origen. Además de Honduras y Uganda, el gobierno de Estados Unidos logró acuerdos similares con otras naciones en distintos continentes:

  • Costa Rica
  • Panamá
  • El Salvador
  • Sudán del Sur
  • Esuatini
  • Guatemala
  • Kosovo
  • Ruanda
  • Paraguay

Incluso el gobierno de Trump está presionando a Ecuador y España para que se sumen a esta política migratoria global.

Notas relacionadas
USCIS advierte que gobierno de Trump deportará a estos inmigrantes que soliciten asilo en Estados Unidos

USCIS advierte que gobierno de Trump deportará a estos inmigrantes que soliciten asilo en Estados Unidos

LEER MÁS
Aviones privados, lujosos carros y mansiones en República Dominicana y EEUU: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

Aviones privados, lujosos carros y mansiones en República Dominicana y EEUU: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

LEER MÁS
Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

LEER MÁS
Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

LEER MÁS
USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

LEER MÁS
Florida ejecutará a un hombre de 67 años sentenciado por homicidio en 1982

Florida ejecutará a un hombre de 67 años sentenciado por homicidio en 1982

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

USA

Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota