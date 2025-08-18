Comandante del ejército de Colombia no exigió a Gustavo Petro que retire a los militares de la frontera

En medio de las tensiones fronterizas entre Perú y Colombia por la soberanía de la isla Santa Rosa y la salida al Río Amazonas, se ha viralizado por redes sociales que supuestamente un comandante colombiano ha dicho que el Perú es un país hermano y que por ello se deben de retirar los militares de la frontera amazónica. No obstante, el metraje fue hecho con IA.

"Comandante del ejército colombiano le da la espalda al presidente Petro y demuestra su apoyo al pueblo peruano", se lee en el cintillo colocado en el video editado donde se aprecia una junta militar de 5 presuntos altos mandos en un cuarto con mapas del mundo y otros que no están definidos.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de TikTok y Facebook. Foto: capturas de pantalla.

Hasta la publicación de esta verificación, detectamos que el metraje más viral se encuentra en la red social de TikTok, que ha logrado recopilar 3 millones de visualizaciones, 58.300 'me gusta', fue republicado más de 9 mil veces y tiene 2.822 comentarios. Además, encontramos que en Facebook un posteo del mismo video llegó a obtener 1.300 millones de visualizaciones y 1.400 comentarios.

Comandantes colombianos hechos con IA

Descargamos el viral y lo evaluamos con el programa de detección Deep Ware, especializado en identificar rostros o gestos humanos falsos. El resultado arrojó que el 90% del metraje fue generado con inteligencia artificial. El filtro Seferbekov halló irregularidades en los rostros de las falsas autoridades militares colombianas que no son coherentes con la realidad.

Además, al realizar observaciones manualmente, encontramos varias inconsistencias con la escena y sus protagonistas. Por ejemplo, las manos, al moverse, no presentan naturalidad, mostrando deformaciones y sombras; también los rostros de 2 comandos son iguales y la boca del falso general que declara a la cámara hace movimientos bruscos.

Resultados del detector Deep Ware. Foto: captura de pantalla

Sin embargo, sí hallamos que un general colombiano, en la vida real, declaró que el ejército de Colombia es de los ciudadanos y no del gobierno de turno, pero no mencionó el conflicto por Perú. Se trata de Federico Mejía, el Comandante de la Tercera División quien es opositor a Petro. Esta declaración la realizó el 25 de julio, mucho antes de las tensiones diplomáticas con su país.

Conclusión

El video fue hecho con inteligencia artificial. El detector de rostros falsos Deep Ware identificó que el 90% del material difundido fue generado con inteligencia artificial. Existe el registro de un comandante que no apoya a Petro, pero no corresponde al periodo del conflicto diplomático entre Perú y Colombia. Por lo tanto, calificamos este tipo de publicaciones como falsas.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.