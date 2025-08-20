Unos cerdos salvajes se tiñen de color azul neón y generan alerta entre los expertos

Los cazadores del condado de Monterey, California, descubrieron que la carne de los cerdos salvajes que cazaban estaba teñida de un azul neón intenso. Los expertos vinculan este color a la intoxicación por un rodenticida utilizado en el control de roedores. El veneno identificado es el diphacinone, que actúa como anticoagulante, causando hemorragias internas que, en algunos casos, tiñen la carne con un brillante azul.

"Es una locura. No me refiero a un poco de azul. Me refiero a un azul neón, un azul arándano", declaró a Los Angeles Times Dan Burton, propietario de una empresa de control de fauna silvestre. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW), fue quien determinó que la causa del envenenamiento fue por rodentecidas y emitió una alerta en el condado.

Los cazadores están encontrando cerdos con entrañas azules en California. Foto: GlendilTEK/imgur

La exposición de los cerdos salvajes al veneno

Los cerdos salvajes, una especie híbrida entre los cerdos domésticos y los jabalíes, se alimentan de una dieta omnívora que incluye roedores, lo que los convierte en blancos potenciales para los rodenticidas. El diphacinone, un veneno de primera generación, es utilizado en áreas agrícolas para controlar las plagas de ratas.

Cebo envenenado utilizado contra roedores. Foto: CDFW

El color azul neón visible en algunos cerdos infectados es un signo claro de exposición al veneno. Aunque no todos los animales muestran este cambio de color, aquellos que lo presentan han estado expuestos a dosis significativas. En algunos casos, el veneno permanece activo en los tejidos de los animales durante un tiempo considerable, incluso después de ser cocinados, lo que aumenta el riesgo para quienes consumen la carne contaminada.

"Los cazadores deben ser conscientes de que la carne de animales de caza, como cerdos salvajes, ciervos, osos y gansos, podría estar contaminada si el animal ha estado expuesto a raticidas", dice Ryan Bourbour, coordinador de investigaciones de pesticidas del CDFW.

¿Cuáles son las causas y efectos del veneno?

El diphacinone se vende generalmente con un tinte para facilitar su identificación. Aunque su uso ha sido restringido en California desde 2024 debido a sus efectos secundarios, todavía se encuentra presente en varias áreas donde se ha utilizado para combatir las ratas. Los cerdos y otros animales salvajes, como ciervos y osos, ingieren el veneno accidentalmente al consumir roedores contaminados o el cebo envenenado.

Estudios de la Universidad de Nebraska, han revelado que más del 8% de los cerdos salvajes en áreas agrícolas contienen residuos de rodenticidas. Este tipo de contaminación también afecta a especies más grandes como los osos, donde el 83% de las muestras de tejido analizadas dieron positivo por la misma sustancia.

Los riesgos para el ecosistema y salud humana

El envenenamiento por rodenticidas no solo amenaza a la fauna local, sino que también representa riesgos considerables para la salud humana. Consumir carne contaminada por diphacinone puede provocar efectos adversos, como trastornos endocrinos, cáncer y problemas reproductivos. La toxicidad de este veneno no desaparece con la cocción, lo que convierte a los consumidores en un objetivo potencial de los efectos secundarios del veneno.

Además, el uso de rodenticidas no se limita a los animales que lo ingieren directamente. Estos químicos se filtran en el agua, afectando a la fauna acuática y, por consiguiente, a los depredadores que se alimentan de estos organismos. La cadena alimentaria se ve afectada de manera significativa, y las especies en riesgo de extinción, como algunas aves rapaces, se encuentran entre las más vulnerables.