HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Ciencia

Unos cerdos salvajes se tiñen de color azul neón y generan alerta entre los expertos

Cerdos salvajes en California, EE.UU., muestran un color azul brillante tras ingerir veneno para roedores, lo que alerta a las autoridades por su impacto en la fauna y ecosistema.

Desde el año 2015 vienen reportándose cerdos salvajes con carne azul. Foto: GlendilTEK/imgur
Desde el año 2015 vienen reportándose cerdos salvajes con carne azul. Foto: GlendilTEK/imgur

Los cazadores del condado de Monterey, California, descubrieron que la carne de los cerdos salvajes que cazaban estaba teñida de un azul neón intenso. Los expertos vinculan este color a la intoxicación por un rodenticida utilizado en el control de roedores. El veneno identificado es el diphacinone, que actúa como anticoagulante, causando hemorragias internas que, en algunos casos, tiñen la carne con un brillante azul.

"Es una locura. No me refiero a un poco de azul. Me refiero a un azul neón, un azul arándano", declaró  a Los Angeles Times Dan Burton, propietario de una empresa de control de fauna silvestre. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW), fue quien determinó que la causa del envenenamiento fue por rodentecidas y emitió una alerta en el condado.

Los cazadores están encontrando cerdos con entrañas azules en California. Foto: GlendilTEK/imgur

Los cazadores están encontrando cerdos con entrañas azules en California. Foto: GlendilTEK/imgur

PUEDES VER: El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

lr.pe

La exposición de los cerdos salvajes al veneno

Los cerdos salvajes, una especie híbrida entre los cerdos domésticos y los jabalíes, se alimentan de una dieta omnívora que incluye roedores, lo que los convierte en blancos potenciales para los rodenticidas. El diphacinone, un veneno de primera generación, es utilizado en áreas agrícolas para controlar las plagas de ratas.

Cebo envenenado utilizado contra roedores. Foto: CDFW

Cebo envenenado utilizado contra roedores. Foto: CDFW

El color azul neón visible en algunos cerdos infectados es un signo claro de exposición al veneno. Aunque no todos los animales muestran este cambio de color, aquellos que lo presentan han estado expuestos a dosis significativas. En algunos casos, el veneno permanece activo en los tejidos de los animales durante un tiempo considerable, incluso después de ser cocinados, lo que aumenta el riesgo para quienes consumen la carne contaminada.

"Los cazadores deben ser conscientes de que la carne de animales de caza, como cerdos salvajes, ciervos, osos y gansos, podría estar contaminada si el animal ha estado expuesto a raticidas", dice Ryan Bourbour, coordinador de investigaciones de pesticidas del CDFW.

PUEDES VER: Los arqueólogos descubrieron que la Isla de Pascua no estuvo aislada y compartió su cultura con otras islas

lr.pe

¿Cuáles son las causas y efectos del veneno?

El diphacinone se vende generalmente con un tinte para facilitar su identificación. Aunque su uso ha sido restringido en California desde 2024 debido a sus efectos secundarios, todavía se encuentra presente en varias áreas donde se ha utilizado para combatir las ratas. Los cerdos y otros animales salvajes, como ciervos y osos, ingieren el veneno accidentalmente al consumir roedores contaminados o el cebo envenenado.

Estudios de la Universidad de Nebraska, han revelado que más del 8% de los cerdos salvajes en áreas agrícolas contienen residuos de rodenticidas. Este tipo de contaminación también afecta a especies más grandes como los osos, donde el 83% de las muestras de tejido analizadas dieron positivo por la misma sustancia.

Los riesgos para el ecosistema y salud humana

El envenenamiento por rodenticidas no solo amenaza a la fauna local, sino que también representa riesgos considerables para la salud humana. Consumir carne contaminada por diphacinone puede provocar efectos adversos, como trastornos endocrinos, cáncer y problemas reproductivos. La toxicidad de este veneno no desaparece con la cocción, lo que convierte a los consumidores en un objetivo potencial de los efectos secundarios del veneno.

Además, el uso de rodenticidas no se limita a los animales que lo ingieren directamente. Estos químicos se filtran en el agua, afectando a la fauna acuática y, por consiguiente, a los depredadores que se alimentan de estos organismos. La cadena alimentaria se ve afectada de manera significativa, y las especies en riesgo de extinción, como algunas aves rapaces, se encuentran entre las más vulnerables.

Notas relacionadas
Conejos salvajes con extraños tentáculos y cuernos en sus cabezas son vistos en EEUU: expertos afirman que es por un virus

Conejos salvajes con extraños tentáculos y cuernos en sus cabezas son vistos en EEUU: expertos afirman que es por un virus

LEER MÁS
El acuario de agua dulce más grande el mundo está en Sudamérica que asombra con 5 millones de litros, 380 especies marinas y sirve como centro de investigación

El acuario de agua dulce más grande el mundo está en Sudamérica que asombra con 5 millones de litros, 380 especies marinas y sirve como centro de investigación

LEER MÁS
Científicos descubren en los gatos la ayuda para encontrar nuevos tratamientos contra el alzhéimer: "Es el modelo perfecto"

Científicos descubren en los gatos la ayuda para encontrar nuevos tratamientos contra el alzhéimer: "Es el modelo perfecto"

LEER MÁS
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Ciencia

Hallazgo en África cambia la historia sobre la evolución humana: nuestros ancestros vivieron en la selva tropical 100.000 años antes de lo que se creía

Los continentes han comenzado a secarse: científicos advierten que el agua dulce desaparece y aumentan los niveles del mar

La estrella más lejana descubierta, podría no ser una estrella, revela el telescopio James Webb

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota