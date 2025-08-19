HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

La vez que Albert Einstein fue invitado a ser presidente de Israel y rechazó la oferta: "Me complace y avergüenza"

La invitación fue extendida por el ministro David Ben-Gurión y enviada por el embajador israelí en EE. UU. en 1952 tras la muerte del presidente Chaim Weizmann.

El gobierno del primer ministro David Ben-Gurión decidió invitar a Albert Einsten al puesto de presidente tras la muerte de Weizmann en 1952. Foto: Difusión
El gobierno del primer ministro David Ben-Gurión decidió invitar a Albert Einsten al puesto de presidente tras la muerte de Weizmann en 1952. Foto: Difusión

En 1952, tras la muerte del presidente Chaim Weizmann a los 77 años, Israel se vio en la necesidad de encontrar un sucesor. La nación con a penas cuatro años de establecerse no solo buscaba su estabilidad política, sino incentivar la inmigración de judíos. Por lo tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí propuso varios nombres de figuras judías que pudieran cumplir con esta misión.

La invitación formal llegó en ese mismo año, cuando el gobierno de Israel propuso al reconocido físico Albert Einstein asumir la presidencia del país. Sin embargo, Einstein, conocido por su humildad y su enfoque en la ciencia, rechazó la oferta de manera rotunda. En su carta de respuesta, expresó que aunque se sentía "complacido" por la propuesta, también se sentía "avergonzado".

PUEDES VER: EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

lr.pe

¿Por qué invitaron a Albert Einstein para ser presidente?

La invitación fue impulsada por el entonces ministro David Ben-Gurión quien decidió volver a invitar a un científico al puesto. Luego, el embajador de Israel en Estados Unidos, Abba Eban, contactó a Einstein, quien vivía en el país desde 1933. El mensaje fue a través de una carta en nombre de Ben-Gurion.

"Israel es un Estado pequeño en dimensiones físicas", escribió. "Pero puede alcanzar la grandeza, ya que ejemplifica las más elevadas tradiciones espirituales e intelectuales que el pueblo judío ha establecido con sus mejores corazones y mentes, tanto en la antigüedad como en la actualidad", decía la carta.

La sorprendente respuesta de Einstein

Einstein, con entonces 73 años, respondió cortésmente y pareció complacido con la invitación, pero no quería embarcarse en la aventura. El científico argumentó que no tenía las habilidades requeridas para el puesto. "Me conmueve profundamente la oferta de nuestro Estado de Israel y, al mismo tiempo, me entristece y me avergüenza no poder aceptarla", manifestó.

"Me siento aún más afligido por estas circunstancias, ya que mi relación con el pueblo judío se ha convertido en mi vínculo humano más fuerte desde que tomé plena conciencia de nuestra precaria situación entre las naciones del mundo".

Una de las condiciones para ocupar el puesto de presidente era mudarse de Nueva Jersey, donde vivía y trabajaba en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, a Israel.

Tres años después de la propuesta, el gobierno israelí emitió en 1968 un billete de 5 liras con su retrato en honor a Albert Einstein.

Tres años después de la propuesta, el gobierno israelí emitió en 1968 un billete de 5 liras con su retrato en honor a Albert Einstein.

Notas relacionadas
Esta es la isla que quedó sumergida tras una explosión volcánica y hoy vive del turismo: tiene más de 2000 años

Esta es la isla que quedó sumergida tras una explosión volcánica y hoy vive del turismo: tiene más de 2000 años

LEER MÁS
Chile reportó una alza en su PBI en 2025 por sobre lo estimado en contraste al año pasado: se debería a la inversión y la minería

Chile reportó una alza en su PBI en 2025 por sobre lo estimado en contraste al año pasado: se debería a la inversión y la minería

LEER MÁS
China refuerza su relación con India y promete atender las necesidades de tierras raras: “ha habido calma en las fronteras"

China refuerza su relación con India y promete atender las necesidades de tierras raras: “ha habido calma en las fronteras"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
El país de Sudamérica catalogado “El Dubái del oro blanco”: posee un cuarto del litio mundial, pero sigue hundido en crisis económica

El país de Sudamérica catalogado “El Dubái del oro blanco”: posee un cuarto del litio mundial, pero sigue hundido en crisis económica

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

LEER MÁS
Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

LEER MÁS
Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

LEER MÁS
La estatua de Pazuzu del dios “demonio” descubierto en Mesopotamia que inspiró El Exorcista y la vinculan con las muñecas Labubu

La estatua de Pazuzu del dios “demonio” descubierto en Mesopotamia que inspiró El Exorcista y la vinculan con las muñecas Labubu

LEER MÁS
Dólar paralelo en Venezuela hoy, 19 de agosto 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

Dólar paralelo en Venezuela hoy, 19 de agosto 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

LEER MÁS
Justicia de Colombia ordenó libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez mientras apela condena

Justicia de Colombia ordenó libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez mientras apela condena

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Mundo

Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota