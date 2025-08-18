HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cámaras captan a 8 sujetos atacando violentamente a un arquitecto en Chimbote: víctima sobrevivió de milagro

El profesional quedó con múltiples heridas y fracturas tras ser acuchillado por uno de los delincuentes. Fue trasladado de urgencia al hospital Eleazar Guzmán y su estado es grave.

Familiares del joven aseguran que no portaba objetos de valor en el momento del ataque, ocurrido justo a unos metros de su vivienda.
Familiares del joven aseguran que no portaba objetos de valor en el momento del ataque, ocurrido justo a unos metros de su vivienda. | Foto: composición LR/ATV

Sucedió en la ciudad de Chimbote, Áncash. Al promediar las 10.00 p. m. del último jueves 14 de agosto, un arquitecto que se dirigía a su casa fue atacado brutalmente por 2 delincuentes que lo atacaron y golpearon por la espalda, logrando arrojarlo al suelo. Es en ese momento en el que 6 sujetos más se acercaron a la escena y agredieron al joven, quien trataba de defenderse de los 8 malhechores que lo tenían rodeado.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron también el momento en el que uno de los criminales lo acuchilla en diversas partes del cuerpo, tras lo cual, los delincuentes huyen, no sin antes arrebatarle el polo y casaca al arquitecto, quien logra ponerse de pie con dificultad tras el incidente.

lr.pe

Brutal ataque en Chimbote: arquitecto fue trasladado al hospital Eleazar Guzmán

Producto del ataque de los 8 delincuentes, el joven quedó con heridas y fracturas en el pecho, la cabeza y el tórax. Además, familiares de la víctima indicaron ante ATV que el arquitecto se encuentra internado en el hospital regional Eleazar Guzmán, situado en Nuevo Chimbote.

Trascendió también que, de acuerdo a los familiares, el joven no llevaba consigo algún objeto de valor al momento de ser interceptado y agredido por los delincuentes cuando estaba a pocos metros de su vivienda. En ese sentido, agregaron que desconocen el motivo del ataque.

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

