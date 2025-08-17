El doctor Julio Palmaz inventó el primer stent expansible, lo que ha salvado millones de vidas alrededor del mundo | Foto: Composición LR / Palmaz Vineyard / Freepik

El doctor Julio Palmaz inventó el primer stent expansible, lo que ha salvado millones de vidas alrededor del mundo | Foto: Composición LR / Palmaz Vineyard / Freepik

En el Salón de la Fama de los Inventores de Estados Unidos (NIHF por sus siglas en inglés), se encuentra el nombre del médico argentino Julio Palmaz. A él, se le atribuye la invención del primer stent vascular expandible, uno de los procedimientos más eficaces y comunes para tratar la obstrucción de venas, conductor biliares y usarlo en el árbol traqueo bronquial.

Pero en los ochenta, el doctor Palmaz revolucionó la medicina con este invento que inició en la cochera de su casa y tardó más de cinco años en concretarse. Este diciembre, el hombre cumplirá 80 años y a lo largo de su vida, se le colocó su creación tres veces, permitiéndole llegar a esta edad.

¿Cómo un médico argentino creó el stent?

La idea de crear el primer stent nació en 1978, cuando el doctor argentino conoció a Andrea Grüntzig, otro médico que venía de realizar su primera angioplastia. Este le señaló que la intervención tenía limitaciones, pero que contaban con un gran espacio de para mejorarla. Esta idea llevó a Palmaz a considerar irse de su natal Argentina y buscar más posibilidades en Estados Unidos.

Así, viajó a Texas en 1983, donde se unió al Departamento de Radiología de Centro de Servicio de la Salud de la Universidad de Texas. Con mejores implementos y equipos, pudo concretar las ideas que concebía en su garage. Trabajó en soledad, molestando a su hija ya que usaba sus lápices de colores para practicar la instalación de los stents.

Recién en 1985 consiguió la patente y la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó su uso médico en 1994. Luego de ello, su uso, que se planeaba para mejorar la angioplastía, terminó en procedimientos que trascendieron el sistema arterial, siendo utilizado en conductos biliares y en los bronquios.

Un joven doctor Palmaz trabajando en el laboratorio de una universidad en Texas. Foto: El Clarín

¿Quién es Julio Palmaz, el inventor del stent?

Julio Palmaz nació en diciembre de 1945, en Buenos Aires, Argentina. Obtuvo su título de Medicina en la Universidad Nacional de La Plata en 1971 y siguió sus estudios en la Universidad de California en Davis hasta 1980. Su carrera profesional inició en el Hospital Universitario San Martín, en 1974.

En 2008 creó Palmaz Scientific, donde siguió trabajando en nuevas formas de mejorar el stent, tratando de que el material sea lo más humanamente biológico posible, para que no sea tan invasiva su adaptación. En una entrevista que brindó para El Clarín, comparó esta búsqueda a la de las drogas, que desean llegar al 99,9% de pureza.