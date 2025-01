El 11 de mayo de 1930, Mary Anne MacLeod, una joven de 18 años procedente de Escocia, desembarcó en Nueva York con tan solo 50 dólares en su bolsillo. Su llegada a Estados Unidos marcó el inicio de una nueva vida en la que trabajó como empleada doméstica antes de convertirse en madre de Donald Trump, el 47.º presidente de Estados Unidos que ya implementó el Proyecto 2025 para deportar inmigrantes indocumentados y eliminar la ciudadanía por nacimiento.

Aunque siempre se ha dicho que MacLeod llegó como turista, documentos oficiales revelan que su intención era establecerse de forma permanente en el país. Su historia refleja el sueño de miles de inmigrantes que buscan mejores oportunidades, aunque su hijo, Donald Trump, ha adoptado una postura firme contra la inmigración.

Foto: Davidoff Studios

Ella fue Mary Anne MacLeod

Según documentos de inmigración digitalizados por la Fundación Estatua de la Libertad – Isla de Ellis, Mary Anne MacLeod partió del puerto de Glasgow el 2 de mayo de 1930 a bordo del barco Transilvania, llegando nueve días después a Nueva York. De acuerdo con Barry Moreno, historiador del Museo Nacional de Inmigración de la Isla de Ellis, su visa de inmigrante, emitida en Glasgow el 17 de febrero de 1930, le permitía residir permanentemente en Estados Unidos.

Los registros indican que su destino final era la casa de su hermana en Astoria, Queens, y que planeaba quedarse en el país de forma indefinida. MacLeod figuraba como "doméstica" en los documentos de aduana. Esto sugiere que trabajó en el servicio doméstico, una ocupación común entre los inmigrantes de la época.

Tras vivir en Nueva York durante cuatro años, en junio de 1934 MacLeod regresó brevemente a Escocia. Sin embargo, en septiembre del mismo año volvió a Estados Unidos a bordo del barco Cameronia, asegurando su residencia permanente. Para facilitar su reingreso, tramitó un permiso de reentrada antes de viajar a su país natal.

En 1942, Mary Anne MacLeod obtuvo la ciudadanía americana, consolidando su permanencia en el país y formando una familia con Fred Trump, un exitoso empresario del sector inmobiliario e hijo de inmigrantes alemanes. La pareja tuvo cinco hijos, incluido Donald Trump.

¿Por qué Mary Anne MacLeod inmigró a Estados Unidos?

Mary Anne MacLeod nació en Tong, un pequeño pueblo de la isla de Lewis, en el norte de Escocia. Su familia, compuesta por nueve hermanos, enfrentaba dificultades económicas y limitadas oportunidades laborales. Según Michael D’Antonio, autor del libro Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success, MacLeod decidió inmigrar a Estados Unidos debido a la pobreza y a la falta de perspectivas en su tierra natal.

"Después de la Primera Guerra Mundial, la situación en su pueblo era desoladora. Muchas mujeres optaron por emigrar porque no había suficientes hombres con quienes casarse", explicó D’Antonio en declaraciones a BBC Mundo.

A pesar de las dificultades económicas, MacLeod logró viajar en segunda clase, lo que sugiere que contaba con algunos recursos económicos para establecerse en Estados Unidos.

El contraste entre su historia y las políticas migratorias de Donald Trump

A lo largo de su vida, Mary Anne MacLeod se dedicó a su familia y mantuvo contacto con su herencia escocesa, visitando su tierra natal en diversas ocasiones. No obstante, su historia como inmigrante contrasta con las estrictas políticas migratorias promovidas por su hijo, quien en su segundo mandato ha impulsado medidas como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento y la intensificación de las deportaciones masivas bajo el Proyecto 2025.

Medios estadounidenses han señalado que Donald Trump ha minimizado el hecho de que su madre llegó al país con una visa de inmigrante, asegurando que su viaje fue solo con fines turísticos. Esta distinción resulta significativa debido a la retórica antiinmigrante que ha caracterizado sus dos administraciones.