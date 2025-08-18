Explosión de buque de carga en el puerto de Baltimore: primeras imágenes del siniestro en Maryland, EEUU

Un buque de carga explota en el puerto de Baltimore de la ciudad de Maryland. | Composición LR

Una gran explosión ocurrió en un buque de carga que llevaba carbón en el puerto de Baltimore, según el suboficial Matthew West, portavoz de la Guardia Costera de EE.UU.

Tras el comienzo del siniestro, la Guardia Costera decidió presentarse en el lugar para trabajar junto con la policía y el departamento de bomberos.

¿El buque de cargo se hundió en Baltimore?

El buque no se hundió y permaneció a flote, según CBS News. Además, el incendio pudo ser controlado y el barco está por ser retirado del canal con apoyo de remolcadores, añadió el departamento de bomberos de Baltimore.