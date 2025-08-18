Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, ha sido imputado por la justicia noruega por un total de 32 delitos. Entre ellos figuran cuatro acusaciones de abuso sexual y extensas denuncias por matrato contra su expareja, Nora Hakland.

El caso tomó relevancia tras su sorpresiva detención en agosto de 2024, luego de que presuntamente agrediera a su entonces pareja. A partir de ese momento, las investigaciones sacaron a la luz nuevos testimonios y denuncias reveladoras, convirtiendo el hecho en uno de los procesos judiciales más mediáticos en Noruega en los últimos años.

¿De qué delitos ha sido acusado Marius Borg Høiby y cuántos cargos enfrenta en total?

El fiscal general de Noruega, Sturla Henriksbø, explicó en rueda de prensa que los delitos atribuidos a Borg no solo incluyen los abusos sexuales, sino también “violencia machista y violaciones” que, en sus palabras, “pueden dejar profundas cicatrices y destruir vidas”.

En la lista de imputaciones también figuran violencia de género, amenazas de muerte, registro de imágenes sin consentimiento, agresión a un agente de policía y múltiples infracciones de tránsito. En total, la Fiscalía contabiliza 32 cargos que, según Henriksbø, representan actos de gran gravedad.

¿Cuál es la pena máxima que podría enfrentar Marius Borg Høiby si es hallado culpable de los delitos?

Durante su declaración, el fiscal general fue contundente al remarcar la magnitud del caso y el proceso que podría enfrentar Borg ante la justicia noruega. "La pena máxima por los delitos mencionados en el acta de acusación es una condena de prisión de hasta 10 años", precisó Henriksbø.

Asimismo, subrayó que la naturaleza de los actos imputados deben caer con todo el peso de la ley contra el hijo de la princesa : "El hecho de que Marius Borg Høiby forme parte de la familia real no debe, por supuesto, implicar que sea tratado con mayor indulgencia o con mayor severidad que si actos similares hubieran sido cometidos por otros", insistió Henriksbø.