HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     
Mundo

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa de Noruega, es acusado de 32 delitos graves: 4 de ellos por abuso sexual

La Fiscalía de Noruega acusa a Marius Borg Høiby de 32 delitos, entre ellos abuso sexual, violencia machista y amenazas.

Marius Borg fue arrestado en agosto de 2024, tras agredir a su expareja. Foto: EFE
Marius Borg fue arrestado en agosto de 2024, tras agredir a su expareja. Foto: EFE

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, ha sido imputado por la justicia noruega por un total de 32 delitos. Entre ellos figuran cuatro acusaciones de abuso sexual y extensas denuncias por matrato contra su expareja, Nora Hakland.

El caso tomó relevancia tras su sorpresiva detención en agosto de 2024, luego de que presuntamente agrediera a su entonces pareja. A partir de ese momento, las investigaciones sacaron a la luz nuevos testimonios y denuncias reveladoras, convirtiendo el hecho en uno de los procesos judiciales más mediáticos en Noruega en los últimos años.

PUEDES VER: Colombia captura a uno de los miembros “más buscados” del Tren de Aragua liberado por error en Chile y delatado por su tatuaje

lr.pe

¿De qué delitos ha sido acusado Marius Borg Høiby y cuántos cargos enfrenta en total?

El fiscal general de Noruega, Sturla Henriksbø, explicó en rueda de prensa que los delitos atribuidos a Borg no solo incluyen los abusos sexuales, sino también “violencia machista y violaciones” que, en sus palabras, “pueden dejar profundas cicatrices y destruir vidas”.

En la lista de imputaciones también figuran violencia de género, amenazas de muerte, registro de imágenes sin consentimiento, agresión a un agente de policía y múltiples infracciones de tránsito. En total, la Fiscalía contabiliza 32 cargos que, según Henriksbø, representan actos de gran gravedad.

PUEDES VER: Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

lr.pe

¿Cuál es la pena máxima que podría enfrentar Marius Borg Høiby si es hallado culpable de los delitos?

Durante su declaración, el fiscal general fue contundente al remarcar la magnitud del caso y el proceso que podría enfrentar Borg ante la justicia noruega. "La pena máxima por los delitos mencionados en el acta de acusación es una condena de prisión de hasta 10 años", precisó Henriksbø.

Asimismo, subrayó que la naturaleza de los actos imputados deben caer con todo el peso de la ley contra el hijo de la princesa : "El hecho de que Marius Borg Høiby forme parte de la familia real no debe, por supuesto, implicar que sea tratado con mayor indulgencia o con mayor severidad que si actos similares hubieran sido cometidos por otros", insistió Henriksbø.

Notas relacionadas
Reunión de Trump - Zelensky EN VIVO: líderes de la UE y presidente ucraniano se juntarán para poner fin a guerra con Rusia

Reunión de Trump - Zelensky EN VIVO: líderes de la UE y presidente ucraniano se juntarán para poner fin a guerra con Rusia

LEER MÁS
Evo Morales se atribuye el "triunfo" en las elecciones de Bolivia, pese a que los votos nulos que promovió no superaron el 20%

Evo Morales se atribuye el "triunfo" en las elecciones de Bolivia, pese a que los votos nulos que promovió no superaron el 20%

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta electoral en Bolivia? Conoce la fecha del balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga

¿Cuándo es la segunda vuelta electoral en Bolivia? Conoce la fecha del balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

LEER MÁS
¿Quién es Jorge ‘Tuto’ Quiroga? Su trayectoria y plan radical para recortar el gasto público en Bolivia

¿Quién es Jorge ‘Tuto’ Quiroga? Su trayectoria y plan radical para recortar el gasto público en Bolivia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bolivia elige la derecha: Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga pasan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025

Bolivia elige la derecha: Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga pasan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025

LEER MÁS
Evo Morales se atribuye el "triunfo" en las elecciones de Bolivia, pese a que los votos nulos que promovió no superaron el 20%

Evo Morales se atribuye el "triunfo" en las elecciones de Bolivia, pese a que los votos nulos que promovió no superaron el 20%

LEER MÁS
La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

LEER MÁS
Gobierno de Trump pide a Venezuela la extradición de Maduro a EEUU: "Es un narcoterrorista y debe enfrentar la justicia"

Gobierno de Trump pide a Venezuela la extradición de Maduro a EEUU: "Es un narcoterrorista y debe enfrentar la justicia"

LEER MÁS
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025? Conoce los resultados del TSE

¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025? Conoce los resultados del TSE

LEER MÁS
¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Bolivia 2025? Estas son las propuestas de los principales aspirantes

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Bolivia 2025? Estas son las propuestas de los principales aspirantes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

Prohíben el paso de ciertos vehículos en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco: conoce cuáles son y desde cuándo

Gasolina subsidiada en Venezuela 2025: revisa el cronograma para surtir el tanque hasta el 25 de agosto

Mundo

Reunión de Trump - Zelensky EN VIVO: líderes de la UE y presidente ucraniano se juntarán para poner fin a guerra con Rusia

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

Evo Morales se atribuye el "triunfo" en las elecciones de Bolivia, pese a que los votos nulos que promovió no superaron el 20%

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota