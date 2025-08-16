HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Sindicato de auxiliares de vuelo de Air Canada se declara oficialmente en huelga

El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos anunció la huelga, representando a más de 10.000 tripulantes de cabina.

El sindicato anunció la huelga de tripulantes de cabina de Air Canada este sábado.
El sindicato anunció la huelga de tripulantes de cabina de Air Canada este sábado. | Foto: Composición LR/ Bloomberg & Diario Libre

Los auxiliares de vuelo de Air Canada se declararon en huelga el sábado, por lo que la aerolínea paralizó por completo sus operaciones, creando caos en los viajes de verano para sus 130.000 pasajeros diarios.

"Estamos oficialmente en huelga", anunció en un comunicado el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por su sigla en inglés), que representa a 10.000 tripulantes.

PUEDES VER: Air Canada suspende todos sus vuelos debido a una posible huelga de su personal de cabina

lr.pe

Air Canada suspende vuelos en todo el mundo debido a la huelga

Air Canada, que vuela directamente a 180 ciudades de todo el mundo, dijo que ha "suspendido todas sus operaciones" en respuesta al paro laboral.

"Air Canada recomienda encarecidamente a los clientes afectados que no acudan al aeropuerto", dijo, y añadió que "lamenta profundamente los efectos que la huelga está teniendo en los clientes".

La línea aérea había ido reduciendo gradualmente sus operaciones ante la posible paralización laboral.

Además de incrementos salariales, los auxiliares de vuelo buscan conseguir el pago del trabajo en tierra no remunerado, incluido el del proceso de abordaje.

PUEDES VER: El fatídico accidente del vuelo 222 de TANS Perú no dejó sobrevivientes: la aerolínea cerró 2 años después

lr.pe

Negociaciones entre el sindicato de auxiliares de vuelo y Air Canada no llegaron a buen puerto

Air Canada detalló, en un comunicado publicado el jueves, su última oferta, según la cual un auxiliar de vuelo de mayor rango puede llegar a ganar 87.000 dólares canadienses (unos 65.000 dólares estadounidenses) para 2027.

Sin embargo, el CUPE señaló que las propuestas de la aerolínea están "por debajo de la inflación (y) por debajo del valor de mercado".

El sindicato también ha rechazado las peticiones del gobierno federal y de Air Canada de resolver las cuestiones pendientes mediante un arbitraje independiente.

