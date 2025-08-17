Labor Day 2025: historia y fecha del Día del Trabajo en Estados Unidos

Labor Day 2025 en EE. UU. cierra el verano y rinde homenaje a los trabajadores. | Composición LR

Ya se aproxima un fin de semana largo muy esperado por millones de trabajadores. El Labor Day 2025 marca el cierre del verano en Estados Unidos.

Este día honra los logros y contribuciones de los empleados en todo el país. Además, este feriado marca el regreso a la rutina laboral y escolar tras la temporada de vacaciones.

Historia del Labor Day en Estados Unidos

El Labor Day se convirtió en un feriado federal en 1894, pero sus orígenes se remontan a 1882 en Nueva York, cuando líderes sindicales organizaron el primer desfile en homenaje a los trabajadores.

El Día del Trabajo en Estados Unidos fue promovido por el movimiento laboral durante la Revolución Industrial. En 1883, la Central Labor Union celebró el segundo Labor Day y consolidó la tradición.

Aunque recién el 28 de junio de 1894 el presidente Grover Cleveland oficializó la fecha. Desde entonces se estableció el primer lunes de septiembre como feriado nacional.

Fecha del Labor Day 2025 en Estados Unidos

A diferencia de otros países que celebran el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo, Estados Unidos festeja el Labor Day en septiembre.

Este año, la fecha se conmemora el lunes 1 de septiembre. Aunque el fin oficial del verano ocurre con el equinoccio de otoño, el Labor Day funciona como un cierre práctico de la temporada de albercas y actividades veraniegas.