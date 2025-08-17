HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones
‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     
USA

Labor Day 2025: historia y fecha del Día del Trabajo en Estados Unidos

Labor Day 2025 en Estados Unidos se celebra en septiembre y marca el cierre del verano para millones.

Labor Day 2025 en EE. UU. cierra el verano y rinde homenaje a los trabajadores.
Labor Day 2025 en EE. UU. cierra el verano y rinde homenaje a los trabajadores. | Composición LR

Ya se aproxima un fin de semana largo muy esperado por millones de trabajadores. El Labor Day 2025 marca el cierre del verano en Estados Unidos.

Este día honra los logros y contribuciones de los empleados en todo el país. Además, este feriado marca el regreso a la rutina laboral y escolar tras la temporada de vacaciones.

PUEDES VER: La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

lr.pe

Historia del Labor Day en Estados Unidos

El Labor Day se convirtió en un feriado federal en 1894, pero sus orígenes se remontan a 1882 en Nueva York, cuando líderes sindicales organizaron el primer desfile en homenaje a los trabajadores.

El Día del Trabajo en Estados Unidos fue promovido por el movimiento laboral durante la Revolución Industrial. En 1883, la Central Labor Union celebró el segundo Labor Day y consolidó la tradición.

Aunque recién el 28 de junio de 1894 el presidente Grover Cleveland oficializó la fecha. Desde entonces se estableció el primer lunes de septiembre como feriado nacional.

PUEDES VER: El doctor de EEUU que comió heces de sus pacientes para frenar una epidemia y cambió la forma de comer en el mundo

lr.pe

Fecha del Labor Day 2025 en Estados Unidos

A diferencia de otros países que celebran el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo, Estados Unidos festeja el Labor Day en septiembre.

Este año, la fecha se conmemora el lunes 1 de septiembre. Aunque el fin oficial del verano ocurre con el equinoccio de otoño, el Labor Day funciona como un cierre práctico de la temporada de albercas y actividades veraniegas.

Notas relacionadas
Suspenden popular café en Estados Unidos por riesgo de perforación intestinal: autoridades piden su devolución urgente

Suspenden popular café en Estados Unidos por riesgo de perforación intestinal: autoridades piden su devolución urgente

LEER MÁS
Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

LEER MÁS
Hombre mató a tres personas tras hacer una maniobra de giro ilegal en una carretera en EEUU

Hombre mató a tres personas tras hacer una maniobra de giro ilegal en una carretera en EEUU

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

LEER MÁS
Las escalofriantes declaraciones del asesino de un hombre y una bebé en un Target en EEUU: “Maté porque soy Jesús”

Las escalofriantes declaraciones del asesino de un hombre y una bebé en un Target en EEUU: “Maté porque soy Jesús”

LEER MÁS
Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

LEER MÁS
Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

USA

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Las escalofriantes declaraciones del asesino de un hombre y una bebé en un Target en EEUU: “Maté porque soy Jesús”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota