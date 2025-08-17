USCIS confirma que inmigrantes pueden ser sentenciados hasta 210 meses de prisión si cometen este grave delito en EEUU
USCIS confirma que inmigrantes pueden ser sentenciados a hasta 210 meses de prisión por fraude migratorio y distribución de contenido ilícito.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que un inmigrante naturalizado de Texas fue condenado por obtener la ciudadanía americana con declaraciones falsas.
Según la administración de Donald Trump, el extranjero estaba involucrado en delitos como posesión, distribución y recepción de pornografía infantil desde al menos 2014.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), se utilizaron pruebas biométricas para destapar el fraude migratorio y establecer los antecedentes penales del inmigrante acusado de obtener la ciudadanía americana con mentiras.
El sentenciado fue identificado como Carlos Fabián Vélez, a quien condenaron a 210 meses de prisión. Este inmigrante naturalizado habría participado en la posesión y distribución de pornografía infantil desde al menos 2014.
Donald Trump y el fraude migratorio en Estados Unidos
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que los inmigrantes involucrados en fraude migratorio podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares.
La advertencia surgió después de que el gobierno de Donald Trump informara que un inmigrante colombiano había planeado falsificar historias de asilo para engañar al sistema de inmigración del país entre noviembre de 2019 y mayo de 2020.