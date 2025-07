Rusia considera serias las advertencias de Donald Trump sobre la imposición de aranceles del 100% si no se alcanza un acuerdo por la guerra en Ucrania. Foto: composición LR/AFP

Rusia calificó como bastante serias las declaraciones de Donald Trump, quien amenazó el último lunes con imponer aranceles secundarios del 100% a sus socios comerciales si Vladimir Putin no alcanza un acuerdo para poner fin a la guerra con Ucrania. Dmitri Peskov, vocero del Kremlin, declaró a los medios que, por ahora, el mandatario ruso no ha respondido a las afirmaciones de su homólogo, pero no descartó que lo haga en los próximos días.

"Por supuesto, necesitamos tiempo para analizar lo que se ha dicho en Washington y si, o cuándo, el presidente Putin lo considera necesario, comentará", indico Peskov.

Rusia sigue dispuesto a llegar a un acuerdo con Ucrania

Mientras comienza a correr el plazo límite fijado por Trump, desde Rusia advirtieron que su postura no será percibida por Kiev como una señal a favor de la paz, sino como una indicación para continuar con la guerra. En este sentido, Peskov enfatizó que aún están dispuestos a alcanzar un acuerdo con Ucrania para poner fin al conflicto iniciado en 2022.

"Aquí me gustaría repetir que hemos declarado en reiteradas ocasiones, a varios niveles, incluso al más alto, que esperamos las propuestas de la parte ucraniana sobre los plazos de la celebración de la tercera ronda de negociaciones directas ruso-ucranianas", declaró el portavoz de Vladimir Putin.

Trump da 50 días a Rusia o impondrá aranceles del 100% a sus aliados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si Rusia no pone fin a la guerra en Ucrania en un plazo de 50 días, enfrentará nuevas sanciones, incluidos aranceles de hasta 100% dirigidos no solo a Moscú, sino también a sus principales socios comerciales. La medida busca aumentar la presión económica en medio de una ofensiva rusa intensificada y un estancamiento diplomático.

Trump anunció además el inminente envío de más armas a Ucrania a través de la OTAN y acusó a Rusia de escalar el conflicto con ataques masivos de drones. China, el mayor socio comercial de Moscú, rechazó la amenaza y declaró que "la coerción no resolverá los problemas", mientras que India, Turquía y Bielorrusia también podrían verse afectadas por los llamados “aranceles secundarios”.