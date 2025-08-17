HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Evo Morales aseguró "no saber qué hacer" en caso gane la derecha en las elecciones presidenciales de Bolivia

Evo Morales, líder del MAS, expresó su preocupación por su posible detención si la derecha gana. La situación del MAS se agrava por luchas internas y un deterioro de su imagen.

Evo Morales emitió su voto y evitó dar declaraciones a la prensa. Foto: Difusión
Evo Morales emitió su voto y evitó dar declaraciones a la prensa. Foto: Difusión

Este domingo 17 se llevan a cabo las elecciones presidenciales de Bolivia, en un contexto donde la izquierda poderosa de la nación podría perder su hegemonía tras 20 años. Evo Morales, líder de esta corriente, declaró el sábado que no sabe qué hará ante la amenaza de una detención en el caso de que se imponga la derecha en las urnas.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), se encuentra dividido y en una situación precaria ante el resultado de las elecciones. La historia del MAS, que alguna vez fue un símbolo de esperanza para mineros, indígenas y trabajadores, se ha visto empañada por luchas internas y un deterioro de la imagen de Morales. Con la derecha como favorita en los sondeos, el futuro del partido y de la izquierda boliviana se presenta incierto

PUEDES VER: Estos son los 10 países donde los bolivianos no podrán votar en las elecciones presidenciales 2025

lr.pe

¿Qué dijo Evo Morales?

"¿Qué vamos a hacer? Ni yo sé. Estoy en la mira del imperio (en alusión a Estados Unidos) y de la derecha", señaló el líder cocalero de 65 años a The Associated Press en el Chapare, centro de Bolivia, donde está protegido por sus bases leales desde hace ocho meses, cuando la fiscalía ordenó su arresto por negarse a responder ante una acusación por presunto abuso de una menor cuando era mandatario.

"Nos manejamos orgánicamente y estoy convocando a una reunión nacional el miércoles para tomar decisiones", indicó.

La crisis económica que atraviesa Bolivia ha exacerbado el descontento popular. La inflación, que alcanzó el 19% interanual en mayo, ha generado un clima de incertidumbre. Morales, a pesar de estar inhabilitado, hace campaña por el voto nulo, buscando deslegitimar el proceso electoral y mantener su relevancia en la política boliviana, sin embargo, el panorama no es nada favorable para el exmandatario.

Evo Morales emitió su voto

El expresidente Evo Morales concurrió a votar en la región cocalera del Chapare, pero evitó decirle a los periodistas que lo aguardaban si había anulado su voto.

Antes de ingresar a votar Morales se quejó de que las misiones internacionales de observación no se hubieran pronunciado sobre el fallo judicial que le impidió postularse.

