USA

Adiós a las detenciones por más de 20 días en EEUU: jueza de Los Ángeles rechaza plan de Trump para eliminar protecciones a inmigrantes

La jueza Dolly Gee bloquea el plan de Donald Trump para eliminar el Acuerdo Flores y evita que inmigrantes sean detenidos por más de 20 días en Estados Unidos.

La jueza bloquea el plan de Donald Trump para eliminar el Acuerdo Flores y proteger a inmigrantes.
La jueza bloquea el plan de Donald Trump para eliminar el Acuerdo Flores y proteger a inmigrantes. | Composición LR

Fallo histórico. La jueza federal Dolly Gee rechazó el plan de Donald Trump para eliminar el Acuerdo Flores, que ha protegido a los menores inmigrantes desde 1997.

Esta normativa prohíbe la detención de menores por más de 20 días y establece estándares básicos sobre el trato de los niños en custodia federal.

lr.pe

Jueza rechaza el plan de Donald Trump para eliminar el Acuerdo Flores

Sin éxito, el gobierno de Donald Trump intentó eliminar el Acuerdo Flores para permitir detenciones más largas. En 2018 intentó revocar esta política mientras implementaba una estrategia de 'tolerancia cero' que promovía la separación de familias en la frontera de Estados Unidos.

Pero Dolly Gee bloqueó recientemente la propuesta de Trump para eliminar las protecciones que brinda el Acuerdo Flores a los menores inmigrantes.

"No hay nada nuevo bajo el sol en cuanto a los hechos ni a la ley. Por ende, el Tribunal pudo denegar la moción de los demandados basándose únicamente en eso", comentó la jueza federal de distrito en Los Ángeles. La decisión judicial de Gee subraya el compromiso con la protección de los menores inmigrantes en los centros de detención.

La jueza federal Dolly Gee rechazó el plan de Donald Trump para eliminar el Acuerdo Flores, que ha protegido a los menores inmigrantes desde 1997. Foto: composición LR

La jueza federal Dolly Gee rechazó el plan de Donald Trump para eliminar el Acuerdo Flores, que ha protegido a los menores inmigrantes desde 1997. Foto: composición LR

lr.pe

Donald Trump y el Acuerdo Flores en Estados Unidos

Según el gobierno de Donald Trump, se han hecho cambios sustanciales desde que se formalizó el acuerdo en 1997, como la implementación de estándares y políticas que rigen la custodia de los niños inmigrantes.

En ese sentido, la jueza de Los Ángeles reconoció que la administración Trump realizó algunas mejoras en las condiciones de confinamiento, pero advirtió que sería absurdo eliminar el acuerdo debido a estos avances.

Por eso, la representación legal de Trump aseguró que el Acuerdo Flores obstaculiza los planes del republicano para extender el espacio de detención para las familias.

Sin embargo, con la normativa, los inmigrantes menores no pueden ser detenidos por más de 20 días y deben ser alojados en centros seguros, sanitarios y adecuados para su edad.

