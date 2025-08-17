HOYSuscripcion LR Focus

USA

Gobierno de Trump confirma arresto de 68 personas en Washington DC: capturan sospechosos por homicidios y narcotráfico

Donald Trump ordenó desplegar la Guardia Nacional para combatir la creciente criminalidad en la capital de Estados Unidos.

Operativo en Washington DC por órdenes de Donald Trump.
Operativo en Washington DC por órdenes de Donald Trump. | Composición LR

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó este domingo 17 de agosto que las autoridades federales realizaron operativos en distintas zonas de Washington DC, durante los cuales fueron detenidas 68 personas por sospechas de homicidio, narcotráfico y otros delitos.

"Más de 300 arrestos en DC, y la cifra sigue aumentando: Tan solo anoche, nuestros aliados federales y policiales de DC realizaron 68 arrestos e incautaron 15 armas de fuego ilegales", escribió Bondi en su cuenta oficial de X.

¿Por qué el Gobierno de Trump está realizando operativos en Washington DC?

Durante la semana, el presidente Donald Trump anunció que se llevará a cabo una intervención federal en Washington DC, mediante el control del departamento de policía de la ciudad, tras una creciente preocupación por las altas tasas de criminalidad.

El mandatario anunció que desplegaría a la Guardia Nacional en la ciudad para reforzar la seguridad y hacer frente a los altos índices de violencia, debido a la ola de inmigrantes indocumentados en el país.

Por su parte, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, respaldó el operativo en la capital de Estados Unidos tras comparar la criminalidad con la de otras capitales en América Latina.

Críticas a los operativos en Washington DC

El senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, calificó la acción de Trump como un "truco", diseñado para desviar la atención pública de otros asuntos importantes, como los recortes en la salud médica. “No quiso hablar más sobre el hecho de que nuestro sistema de salud está a punto de colapsar debido a los recortes que han hecho, que las primas van a subir en un 75 por ciento para los estadounidenses”, aseguró a la prensa.

Murphy argumentó que el presidente Trump está tratando de ocultar problemas internos más graves, como la creciente insatisfacción en su base política, el manejo de los archivos de Epstein y la creciente preocupación por el colapso del sistema de salud.

