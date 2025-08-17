HOYSuscripcion LR Focus

Hombre mató a tres personas tras hacer una maniobra de giro ilegal en una carretera en EEUU

El hombre era un migrante indocumentado que había ingresado al país en el 2018. El accidente dejó tres víctimas mortales.

La indignación crece en Estados Unidos tras un accidente que dejó un saldo de tres personas muertas. El responsable es un inmigrante ilegal que ingresó por México en 2018 y que, pese a su estatus migratorio, logró obtener una licencia de conducir en California.

El hecho ocurrió cuando el conductor realizó un giro indebido en plena carretera, provocando un choque frontal contra una minivan en la que viajaban las víctimas. El impacto fue tan fuerte que los equipos de emergencia confirmaron de inmediato la muerte de los tres ocupantes.

Indignación en Estados Unidos por el accidente

De acuerdo con la Patrulla de Caminos de California, el conductor se encuentra bajo custodia y enfrenta cargos por homicidio vehicular múltiple. Las víctimas aún no han sido identificadas públicamente, pero se sabe que pertenecían a una misma familia.

Cifras oficiales indican que más de 11 millones de personas residen en Estados Unidos en condición irregular. En California, alrededor de 1,4 millones han tramitado licencias de conducir.

