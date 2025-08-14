HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Putin destaca los “esfuerzos sinceros" de la administración de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania

Donald Trump y Vladimir Putin sostendrán una reunión el próximo el 15 de agosto en Alaska, donde se discutirá un plan de cese de hostilidades.

Vladimir Putin tendrá una reunión con Putin el próximo el 15 de agosto en Alaska.
Vladimir Putin tendrá una reunión con Putin el próximo el 15 de agosto en Alaska. | AFP

Este jueves 14 de agosto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió los "esfuerzos sinceros" de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania, justo antes de su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, que se desarrollará en Alaska el 15 de agosto.

Cabe señalar que Trump y otros altos funcionarios estadounidenses comunicaron a los líderes de Europa y Ucrania acerca de un plan presentado por Putin para poner fin a la guerra. Este plan contempla una significativa cesión territorial por parte de Kiev.

PUEDES VER: Trump critica a medios por citar a "perdedores despedidos" que aseguran beneficio para Rusia en su próxima reunión con Putin

lr.pe

Putin elogia los esfuerzos de EEUU para poner fin a la guerra en Ucrania

"La administración estadounidense (…) está realizando esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para poner fin a las hostilidades, salir de la crisis y llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes implicadas", declaró Putin durante una reunión sobre la preparación de la cumbre, informó el Kremlin.

Después que el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, visitó al Kremlin el pasado 6 de agosto, ambas potencias anunciaron el encuentro entre Trump y Putin Esta situación generó intriga sobre el posible tema principal, Ucrania. Sin embargo, no se prevé la participación del presidente Volodímir Zelenski.

PUEDES VER: Donald Trump anuncia que se reunirá con Vladímir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

lr.pe

Zelenski califica la cumbre con Trump como una “victoria personal” para Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, declaró en una rueda de prensa que la cumbre programada entre Vladimir Putin y Donald Trump para el 15 de agosto en Alaska podría ser vista como una "victoria personal" para el líder ruso.

"En primer lugar, [Putin] se reunirá en territorio estadounidense, lo que considero una victoria personal para él. En segundo lugar, está saliendo del aislamiento, porque se reúne en territorio estadounidense. En tercer lugar, con esta reunión, ha pospuesto de alguna manera las sanciones", señaló Zelenski.

PUEDES VER: Zelenski confirma diálogo con Starmer y Macron y señala que “deben presionar a Putin para poner fin a la guerra ilegal”

lr.pe

¿Por qué la reunión entre Trump y Putin será en Alaska?

Alaska tiene un gran valor simbólico tanto para Estados Unidos como para Rusia, debido a su proximidad geográfica, su relevancia histórica y ciertos aspectos legales. En este último caso, la importancia se debe a que Putin enfrenta una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por su supuesta implicación en crímenes de guerra.

"Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos y comparten una frontera común", afirmó Yuri Ushakov, asesor presidencial ruso. "Parece lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y que la importante y esperada cumbre de líderes de ambos países se celebre precisamente en Alaska", agregó.

