Mundo

La trágica historia de una joven que fue a una clínica por una cirugía estética, terminó contrayendo la bacteria come carne y murió en Ecuador

Michelle Cobo, una joven ecuatoriana, se sometió a una cirugía estética sin pensar que esta la llevaría a la muerte tras una mala operación de los doctores.

Michelle Cobo de 20 años, falleció en 2016 tras someterse a una cirugía estética en Ecuador. Foto: composición LR/X
Michelle Cobo de 20 años, falleció en 2016 tras someterse a una cirugía estética en Ecuador. Foto: composición LR/X

Michelle Cobo, una joven de 20 años, falleció en 2016 tras someterse a una cirugía estética en Quito, que terminó en un trágico final. Los médicos involucrados recibieron una condena después de 4 años del terrible suceso.

La estudiante de psicología, fue por una lipoescultura a la clínica San Gabriel y el procedimiento no terminó bien, provocándole varios paros cardiacos por una infección generalizada tras la operación.

¿Qué pasó con Michelle Cobo?

Michelle falleció tras contraer una grave infección causada por Vibrio vulnificus, una bacteria conocida como "come carne", que provocó septicemia y, finalmente, un paro cardíaco. Según las investigaciones, la contaminación habría sido resultado de una inadecuada asepsia en la sala quirúrgica de la clínica donde se llevó a cabo la intervención.

Los médicos involucrados en el caso de la joven psicóloga ya habrían sido condenados en 2019 a seis años y ocho meses, pero en todos estos años el proceso habría sufrido cambios. Tras la declaración de prescripción, ninguna de estas penas podrá ejecutarse.

Para la familia, la resolución refleja cómo los vacíos legales y las tácticas dilatorias pueden beneficiar a los condenados. "La prescripción no es justicia, es un premio a la estrategia del desgaste. No se trata de personas absueltas por falta de pruebas, sino de sentenciados que eludieron su responsabilidad", expresó el padre de la joven en un comunicado.

¿Qué pasó con los médicos?

La reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia ha dejado a la familia de Michelle en un estado de desamparo. La prescripción de la acción penal significa que los médicos responsables, Hugo T.C. y Carlos H.B., así como la gerente del centro médico, María M.J., no cumplirán sus condenas.

Los médicos involucrados en el caso de Michelle Cobo no son ajenos a la controversia. Ambos ya habían enfrentado un proceso por homicidio culposo en un caso anterior que también resultó en la muerte de una paciente.

