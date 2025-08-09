Ante el anuncio de una reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska, Zelenski advierte que la guerra no puede terminar sin el consenso ucraniano. Foto: Composición LR/AFP.

Ante el anuncio de una reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska, Zelenski advierte que la guerra no puede terminar sin el consenso ucraniano. Foto: Composición LR/AFP.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, advirtió que “los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”, subrayando que cualquier intento de tomar decisiones sobre la participación de Ucrania sería una violación de su soberanía. “Sería una decisión en contra de la paz. No conseguirán nada", explicó el mandatario. “La guerra no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania", agregó.

El pronunciamiento del mandatario ucraniano se da luego de que Donald Trump mencionara que podría haber un “intercambio de territorios para el beneficio de ambos países” en una futura reunión que tendrá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la búsqueda de un alto al fuego en Ucrania. Cabe indicar que Trump y Putin, se reunirán en Alaska, el próximo 15 de agosto.

Zelenski instó a los aliados de Ucrania a dar "pasos" hacia la paz

Zelenski también reiteró su llamado a los aliados occidentales para que adopten medidas claras y coordinadas para dar finalizada la invasión rusa. “Se necesitan medidas claras, así como la máxima coordinación entre nosotros y nuestros socios. Valoramos la determinación del Reino Unido, Estados Unidos y todos nuestros socios para poner fin a la guerra”, declaró en una publicación en redes sociales.

Además, el mandatario ucraniano también discutió la situación diplomática de Ucrania con su homólogo francés, Emmanuel Macron. A través de una publicación en redes sociales, Zelenski expresó su gratitud por el apoyo de Francia y subrayó que es fundamental evitar que Rusia vuelva a engañar a la comunidad internacional.

“Hablé con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Agradezco el apoyo. Intercambiamos opiniones sobre la situación diplomática”, declaró en X, antes Twitter, el presidente ucraniano.

Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán en Alaska

Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán el próximo viernes 15 de agosto en Alaska para discutir una posible resolución al conflicto en Ucrania. Este encuentro marcará la primera vez que un presidente ruso pisa suelo estadounidense desde 2015 y será el primer cara a cara entre ambos mandatarios desde la reunión entre Putin y Joe Biden en 2021.

Previo a la reunión, Trump aseguró que una solución al conflicto podría implicar un "intercambio de territorios" entre Ucrania y Rusia, una propuesta que ha generado controversia y rechazo en Ucrania.