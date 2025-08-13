La historia de 'La desconocida del Sena', el cadáver sonriente que ayudó a salvar millones de vidas

París, Francia, siglo XIX. El cadáver de una joven mujer fue encontrado flotando en el río Senna. Los Policías de la prefectura de París se quedaron asombrados por la pulcritud del cuerpo, ya que en la época, era común encontrar a personas difuntas en el agua con signos de violencia. Pese a los intentos, no lograron saber su identidad, lo que aumentó la leyenda en torno a este caso, que pasó a la posteridad en el país europeo debido a que los forenses se encargaron de mantener su imagen en figuras de yeso.

Años después, una de esas réplicas sirvió de inspiración a un fabricante de juguetes para crear a 'Resusci Anne', el primer modelo de los maniquís de entrenamiento para el RCP. Estos muñecos, usados alrededor del mundo, capacitaron a muchos especialistas de salud para saber cómo actuar en emergencias de ahogamiento. Así, 'La desconocida del Senna', pasó a ser conocida como 'el rostro más besado del mundo', debido a la técnica del 'beso de la vida', usado por muchos paramédicos.

¿Cómo encontraron a 'La desconocida del Sena'?

'La desconocida del Sena' apareció en algún momento del siglo XIX, en la capital de Francia Desde un primer momento, a los expertos forenses les sorprendió que el cuerpo se encontrara en un buen estado, incluyendo el tiempo que había estado sumergido en el agua. Tras someterla a los tratamientos de preservación, fue expuesta en la morgue de París, una costumbre de la época que se usaba para que alguien pudiera identificar los cuerpos anónimos.

Fascinado por el rostro, pacífico y con una leve sonrisa, el patólogo encargó a una familia que se creara una máscara de yeso con la cara de la mujer, un negocio bastante fructífero de la época. Así, empezó su distribución, que llegó a ser vendida para muchas familias, que querían adornar sus casas con "La Mona Lisa ahogada". Su figura también inspiró a diversos artistas, escritores y poetas para crear historias en torno a la mujer anónima de París. Una de las más conocidas es la novela "El adorador de la imagen" de Richard le Gallienne, que contó como la imagen hechiza fatalmente a un joven literato.

Asmund Laerdal, el creador de la muñeca, con el modelo original de Resusci Anne. Foto: Medicine Museum

La mujer que se convirtió en 'el rostro más besado del mundo'

Lo historia pudo quedarse en el folklore francés, si no fuera por la intervención de Asmund Laerdal. Él era un hombre noruego que dirigía un a conocida fábrica de juguetes, que trabajaba con plástico suave. Según contó, en 1955 salvó la vida de su hijo, Tore, cuando este se ahogó en un lago. Por ello, cuando le pidieron que cree un modelo para practicar la entonces novedosa técnica del RCP (reanimiación cardiopulmonar), tuvo un tacto especial para el diseño: debía ser una mujer, con aspecto calmado.

Así, recordó el rostro de la mujer, ya que una réplica se encontraba en la casa de sus abuelos. Entonces, la muñeca, llamada 'Resusci Anne' pasó a la posteridad como el modelo base para seguir creando las versiones del maniquí que se conocen hasta la fecha. Los especialistas en salud han sido capacitados con el rostro de la anónima víctima parisina, ayudando, a su vez, que miles de vidas se salven. Con los años, la reconocen también como "el rostro más besado del mundo", debido a que parte del RCP es la técnica del 'beso de la vida', que da respiración boca a boca.