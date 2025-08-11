HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El polémico proyecto del toro de 300 metros que busca competir y ser la "torre Eiffel española"

Una monumental escultural de un toro de 300 metros se postula para ser el centro turístico en España. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

El Molar, municipio madrileño, aspira a ser el hogar del "Toro de España", una monumental escultura de 300 metros que se busca convertir en atracción turística.
El Molar, municipio madrileño, aspira a ser el hogar del "Toro de España", una monumental escultura de 300 metros que se busca convertir en atracción turística. | Foto: composición LR/Freepik

La propuesta de la Academia Española de Tauromaquia para erigir una gigantesca escultura metálica con la forma de un toro bravo ha sorprendido a España. El proyecto busca crear un nuevo icono turístico nacional, que medirá al menos 300 metros de altura, y convertirá al "Toro de España" en una de las principales atracciones del país.

El municipio madrileño El Molar se ha posicionado como el principal candidato para albergar la figura, debido a su fuerte vinculación con la tauromaquia. Esta monumental propuesta se encontrará en una estratégica ubicación, el pueblo espera que la escultura impulse el desarrollo económico y atraiga turistas a la zona.

PUEDES VER: Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

lr.pe

¿Cómo será el proyecto del toro de 300 metros, la nueva "torre Eiffel española"?

Para hacer realidad este ambicioso proyecto, aún queda por decidir el lugar adecuado para ubicar esta monumental figura. Más de 30 localidades y provincias, como Burgos y Guadalajara, han mostrado su interés para albergar la futura escultura, que se denominará "El toro de España".

El presidente de la Academia, Jorge Álvarez, detalló que la escultura debe estar situada en una zona con gran afluencia de turistas, para garantizar la viabilidad económica y creación de nuevos empleos en la región.

Asimismo, la Academia Española de Tauromaquia aseguró que la escultura podría equipararse a la Torre Eiffel que representa a Francia; al Machu Picchu en Perú o la Estatua de la Libertad en Estados Unidos.

Entre todos los municipios interesados, El Molar, una localidad de la Comunidad de Madrid, ha destacado como la principal opción. Fernando Hernández, concejal de Turismo del pueblo, contó a El Mundo que comenzó a estudiar el planeamiento tras ver la noticia en Instagram.

"Me extrañó que Madrid no se postulase. Tras revisarlo bien, pensé que nuestro municipio podría encajar… Hasta en nuestro escudo hay un toro", detalló visiblemente ilusionado, ya que "supondría un chute de trabajo y de turistas, y el pueblo crecería mucho".

El Molar ha seleccionado ya una posible ubicación para la escultura, una parcela que hace 20 años estaba destinada a un polígono industrial, pero que quedó paralizada.

"A los pies del toro dicen que se instalarían zonas comerciales especializadas en el mundo taurino, con restaurantes, tiendas de recuerdos y espacios culturales… Eso nos vendría muy bien para desarrollar nuestro polígono", añade Hernández.

¿Cuáles son los desafíos para la construcción del toro de 300 metros en España?

La propuesta de El Molar ha sido recibida con entusiasmo por la Academia Española de Tauromaquia, que ya ha confirmado que el municipio es el único candidato de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, necesitarán la aprobación de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid.

El concejal de Turismo subraya que esta propuesta presenta la ventaja de contar con "terrenos privados", lo que facilitaría el proceso, ya que no sería necesario cambiar el uso de las parcelas.

"Ni contra San Sebastián de los Reyes, al que le llaman la Pamplona chica, ni contra Colmenar Viejo, que tiene otra plaza muy importante. El Molar tiene potencial y el pueblo lo quiere, aunque hay gente que no, como los antitaurinos o animalistas", expone Hernández.

