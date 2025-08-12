Última oportunidad para solicitar la nacionalidad española: esta es la fecha límite de la Ley de nietos para extranjeros

La Ley de Memoria Democrática permite a los descendientes de españoles nacidos en el extranjero obtener la nacionalidad española. | Foto: Freepik

La Ley de Memoria Democrática, conocida como la Ley de Nietos, ofrece la posibilidad a los descendientes de españoles nacidos en el extranjero, como hijos, nietos o bisnietos, de obtener la nacionalidad española. A pesar de que la ley se encontraba vigente por dos años, la alta demanda permitió extender el plazo hasta octubre de 2025.

Para beneficiarse de esta ley, los interesados deben presentar varios documentos oficiales que acrediten su vínculo familiar con ciudadanos españoles. A lo largo de este proceso, se requiere realizar trámites en el consulado correspondiente y presentar la documentación de manera correcta y dentro del plazo establecido.

Ley de nietos en España: ¿hasta cuándo se puede solicitar la nacionalidad española?

La Ley de Nietos entró en vigor el 22 de octubre de 2020, con la fecha de finalización inicialmente prevista para octubre de 2024.

Sin embargo, debido a la alta demanda, el plazo de entrega de documentos se amplió hasta el 22 de octubre de 2025. Después de las 23:59 de esa fecha, ya no será posible acceder a los beneficios de la ley.

Aquellos que esperen hasta el último momento para entregar los documentos podrían quedar fuera del proceso, ya que algunos consulados están experimentando retrasos de hasta 14 meses para asignar citas. Por ello, se recomienda iniciar los trámites lo antes posible.

Contar con la nacionalidad española ofrece múltiples beneficios, especialmente para aquellos interesados en residir en España.

Además del orgullo de la conexión familiar, tener un pasaporte español otorga el derecho a vivir, trabajar y estudiar en cualquiera de los 27 países de la Unión Europea sin necesidad de visado.

También permite viajar a más de 190 destinos sin realizar trámites previos y acceder a la sanidad pública española, así como a la educación pública en el país.

Otra ventaja importante es el derecho a participar en las elecciones municipales y europeas, y después de un año de residencia en el país, en las elecciones generales. La ciudadanía española otorga una mayor libertad de circulación y derechos políticos tanto a nivel nacional como europeo.

¿Cuáles son los requisitos y pasos para obtener la ciudadanía española?

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), existen tres situaciones que permiten a los solicitantes optar por la nacionalidad española:

Ser hijo o hija de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad tras casarse con un extranjero antes de 1978. Ser descendiente directo de españoles exiliados entre 1936 y 1978. Ser mayor de edad e hijo o hija de personas que obtuvieron la ciudadanía española bajo leyes de memoria histórica previas.

Para aquellos que cumplan con alguno de estos requisitos, el siguiente paso es acreditar el vínculo familiar mediante documentos oficiales que certifiquen la nacionalidad española de los antecesores.

Esta es la documentación necesaria para iniciar el proceso de la Ley de nietos en España

Para solicitar la ciudadanía española, el interesado deberá reservar una cita en el consulado español correspondiente según su lugar de residencia. Una vez confirmada la cita, se deberá presentar tanto los documentos originales como sus copias. Entre los documentos requeridos se encuentran:

La partida de nacimiento, matrimonio o defunción del antepasado con nacionalidad española.

Los certificados equivalentes del padre o madre del solicitante.

La partida de nacimiento apostillada del solicitante.

Un documento de identidad en vigor.

Si alguno de los documentos está en un idioma distinto al español, deberá ser traducido para que sea válido.