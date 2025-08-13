El increíble regreso de un ave considerada extinta a Kent, Inglaterra: la especie vuelve tras 200 años de ausencia
Una cría de chova piquirroja, especie desaparecida por 200 años en Kent, Inglaterra, voló libremente por primera vez desde el castillo Dover. Este regreso marca un hito para el plan de conservación de animales en el mundo.
Después de más de doscientos años sin presencia en el condado de Kent, Inglaterra, la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) ha vuelto a alzar vuelo en la región. Una cría nacida en el castillo de Dover se convirtió en el primer ejemplar registrado en reproducirse con éxito desde el siglo XIX, un logro que organizaciones conservacionistas describen como histórico.
El acontecimiento es fruto de un programa de reintroducción iniciado hace tres años por Wildwood Trust, Kent Wildlife Trust y Paradise Park, con el objetivo de restablecer la población de esta ave emblemática. La chova piquirroja, reconocible por su pico y patas de intenso color rojo, había desaparecido de Kent debido a la pérdida de hábitat y la persecución humana.
Programa de conservación en Kent logra su primer éxito
Actualmente, esta especie sobrevive en zonas del oeste de Gran Bretaña, la Isla de Man y la isla de Irlanda, donde prospera en acantilados y pastizales bajos. El plan en Kent prevé criar y liberar hasta 50 ejemplares en un plazo de cinco años, siendo 2022 el año en que la primera cohorte comenzó a volar libremente.
Según los responsables, la restauración de pastizales de creta y la implementación de pastoreo de conservación han creado las condiciones ideales para su retorno. Estos ecosistemas, ricos en flores silvestres e invertebrados, ofrecen insectos y larvas esenciales para la alimentación de las aves, especialmente durante la temporada de cría.
Un hito cultural y natural para la región
Más allá de su importancia ecológica, la chova piquirroja tiene un valor cultural profundo en Kent. Su imagen ha figurado en antiguos letreros de tabernas, en el escudo de Canterbury y en leyendas como la de Thomas Becket, donde la tradición cuenta que su sangre tiñó de rojo el pico y las patas del ave.
Liz Corry, responsable de la liberación en Wildwood Trust, celebró el éxito afirmando que confirma la existencia de un hábitat adecuado para anidar y formar parejas. Paul Hadaway, de Kent Wildlife Trust, subrayó que el proyecto demuestra cómo la recuperación de hábitats a largo plazo y una estrategia ambiciosa pueden devolver a la vida especies desaparecidas y revitalizar ecosistemas clave como los pastizales de creta.