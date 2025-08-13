HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El increíble caso del explorador británico que desapareció hace 65 años en la Antártica: sus restos fueron hallados tras derretimiento de un glaciar

El retroceso del glaciar Ecología permitió encontrar el cuerpo y pertenencias del explorador Dennis “Tink” Bell.

El hermano del explorador comentó que este era fan de los husky.
El hermano del explorador comentó que este era fan de los husky. | Foto: Composición LR

Sesenta y cinco años después de su desaparición, los restos del explorador británico Dennis “Tink” Bell fueron encontrados en la Antártida gracias al retroceso del glaciar Ecología. Bell, de 25 años, trabajaba como meteorólogo para el British Antarctic Survey y formaba parte de la dotación de la base británica en la isla Rey Jorge, ubicada en la Bahía Almirantazgo. El 26 de julio de 1959, durante una salida con su compañero Jeff Stokes para realizar observaciones meteorológicas, cayó en una grieta cubierta por nieve. La cuerda que lo sujetaba se partió y, debido a las bajas temperaturas, el fuerte viento y la inestabilidad del terreno, no fue posible rescatarlo.

En enero del presente año, un equipo de científicos polacos de la Estación Antártica “Henryk Arctowski” descubrió restos humanos y varios objetos entre capas de hielo y roca expuestas por el deshielo. Entre las pertenencias recuperadas se encontraban un reloj, una radio portátil, una pipa y bastones de esquí de bambú, elementos que coincidían con el equipo utilizado por los exploradores de la época. Las pruebas realizadas por especialistas del British Antarctic Survey confirmaron que se trataba de Bell.

El accidente y hallazgo del cuerpo de Dennis “Tink” Bell

El accidente ocurrió mientras Bell y Stokes realizaban mediciones en un sector alejado de la base, donde las grietas suelen quedar ocultas por la nieve acumulada. Los informes de la época indican que el área presentaba riesgo constante de colapso, lo que hizo inviable un operativo de rescate prolongado. El cuerpo quedó atrapado a gran profundidad y las condiciones meteorológicas extremas forzaron la suspensión de cualquier intento de recuperación. Durante décadas, la familia y colegas de Bell no tuvieron más que la versión oficial y los recuerdos de su trabajo en la región.

David Bell, hermano del explorador, recibió la confirmación del hallazgo desde su residencia en Australia. Relató que la noticia llegó como un hecho inesperado y que, aunque sus padres no llegaron a conocer el desenlace, para él representó una respuesta que había esperado durante años. Recordó que en 2015 participó en la expedición conmemorativa Sur 2015, organizada por el British Antarctic Monument Trust, que rindió homenaje a científicos y técnicos fallecidos en misiones polares.

Glaciar Ecología en retroceso

El glaciar Ecología, donde fueron encontrados los restos, ha mostrado un retroceso acelerado en las últimas décadas, lo que permitió que el terreno antes cubierto quedara al descubierto. Los miembros del equipo polaco destacaron que la zona continúa siendo peligrosa por la presencia de grietas ocultas y pendientes pronunciadas. La operación de recuperación requirió técnicas especializadas para asegurar tanto la integridad de los restos como la seguridad del personal.

Tras el hallazgo, los restos y pertenencias fueron trasladados para su conservación y estudio. El British Antarctic Survey informó que los objetos formarán parte de su archivo histórico, como testimonio de las condiciones y desafíos que enfrentaban los exploradores polares a mediados del siglo XX.

