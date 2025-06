Falleció Huayrurín, el delfín rosado que hacía 'obras de arte' y conquistó Iquitos durante 19 años

El parque Quistococha no volverá a ser el mismo sin la presencia de Huayrurín, el delfín rosado que era símbolo de la biodiversidad amazónica y que lamentablemente falleció después de 19 años de llevar alegría a chicos y grandes.

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Loreto, confirmó el fallecimiento del mamífero a causa de un paro cardíaco. Su muerte ha generado un hondo pesar entre el público que iba a verlo o comprar algunos de los lienzos que pintaba con su morro.

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Loreto, confirmó el fallecimiento de Huayrurín, en el parque Quistococha. Foto: Facebook

Huayrurín permaneció casi 20 años en cautiverio tras la muerte de su madre

Huayrurín falleció por causas naturales debido a su avanzada edad. Según un informe de la necropsia, el delfín ya había cumplido su ciclo biológico tras permanecer cerca de dos décadas en cautiverio.

“Huayrurín fue mucho más que un delfín para la comunidad”, señaló la Gerencia Regional en su comunicado. “Con su partida, no solo perdemos a una figura entrañable, sino a un embajador de la biodiversidad amazónica que tocó el corazón de miles de personas.”

El delfín rosado sorprendía a los turistas con su gran talento: la pintura

Desde que llegó al Complejo Turístico de Quistococha con solo seis meses de edad tras la muerte de su madre, que quedó atrapada en una red de pesca en Amazonas, su vida no fue fácil.

El delfín rosado son especies que se encuentran en peligro de extinción. Foto: Facebook

Las condiciones en las que vivía no fueron óptimas. En varias ocasiones, sufrió lesiones en sus aletas y cola, de los golpes al chocar con las paredes del estanque donde vivía. Todas están condiciones afectaron su salud y lo tuvieron estresado por un gran tiempo.

En el 2016, gracias al “Proyecto Huayrurín”, el delfín rosado fue trasladado a un corral controlado dentro de la laguna natural de Quistococha. Esto permitió al bufeo vivir en semilibertad, lo que fue una mejora significativa en su calidad de vida.

El mamífero no solo se ganaba el corazón de los turistas con su sola presencia, sino también con su gran talento: aprendió a pintar usando su morro. Sus cuadros no solo eran un bonito recuerdo para los que llegaban a visitarlo, también le servían para estar activo y no perder el ánimo.

¿Cuántos delfines rosados quedan en el mundo?

En los últimos años, se ha registrado un gran número de delfines rosados fallecidos a causa de las sequías de los ríos amazónicos. Según National Geographic, Inia geoffrensis, se encuentran en peligro de extinción y forman parte de la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Inia geoffrensis es un mamífero típico de agua dulce. Según la UICN, es endémico de los ríos de la Amazonía, circula por varios países sudamericanos que componen este bioma. Entre ellos se encuentran Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Aunque no se sabe con exactitud cuántos delfines rosados quedan en el mundo, pero se estima que hay varios miles en la cuenca del Amazonas y en los ríos Orinoco y Araguaia.