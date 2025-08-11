HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La desafortunada experiencia de dos turistas británicos en Brasil: los drogan con caipiriña y les roban USD 20.000

Dos turistas británicos sufrieron el robo de sus pertenencias en Río de Janeiro, con el conocido caso de "Boa Noite, Cinderela".

Dos turistas británicos fueron drogados y robados, por tres mujeres, en Ipanema, Río de Janeiro.
Dos turistas británicos fueron drogados y robados, por tres mujeres, en Ipanema, Río de Janeiro. | Foto: composición LR/TikTok

Una noche de diversión en Río de Janeiro terminó con el robo de 110.000 reales, aproximadamente 20.000 dólares, luego de que tres mujeres drogaran a dos turistas británicos en la playa de Ipanema, la madrugada del 8 de agosto.

Los jóvenes habían disfrutado de una noche de samba y bares por la ciudad de la zona sur, cuando fueron interceptados por las mujeres. Tras el ataque despertaron en una clínica y sin sus pertenencias. El caso es conocido como "Boa Noite, Cinderela", una práctica conocida entre autoridades turísticas en Brasil.

lr.pe

¿Cómo los turistas británicos fueron robados durante su estadía en Río de Janeiro?

Los jóvenes británicos se encontraban de visita en la ciudad brasileña y habían participado de una rueda de samba en el histórico barrio de Lapa. De acuerdo con autoridades locales, las féminas fueron identificadas como: Amanda Couto Deloca, de 23 años, Mayara Ketelyn Americo da Silva, de 26 años, y Raiane Campos de Oliveira, de 27.

Luego de haber compartido bailes y bebidas, continuaron su recorrido hacia bares de la zona sur y, finalmente, llegaron a la playa de Ipanema. Lugar donde las mujeres, les ofrecieron caipiriñas.

Según el medio O Globo, este método es conocido como "Boa Noite, Cinderela" en Brasil, implica el suministro de sustancias que generan pérdida del conocimiento, facilitando el robo a las víctimas.

Cámaras de videovigilancia, recogidos por el citado medio, se documenta el estado de los jóvenes después del ataque, con uno de ellos desorientado y desplomado en la arena, mientras las mujeres escapaban rápidamente en un taxi.

Al despertar, los jóvenes extranjeros, cuya identidad no ha sido revelada, descubrieron que sus teléfonos iPhone 16 y 14 habían desaparecido, junto con transferencias bancarias por un total de 20.000 dólares.

Testigos grabaron la huida de las mujeres y el colapso de las víctimas, lo que permitió reconstruir el caso. Ambos turistas fueron trasladados a la Unidad de Pronto-Atendimento (UPA) de Copacabana, donde recuperaron la consciencia.

Mujeres brasileñas contaban con historial criminal al robar a turistas brasileños

Según medios brasileños, Raiane Campos de Oliveira, una de las mujeres involucradas, tiene un historial criminal considerable, con 20 antecedentes por delitos similares, incluyendo una condena a seis meses de prisión el año anterior por un delito similar.

Las tres sospechosas se especializaban en atraer turistas extranjeros en zonas populares como Copacabana, Pedra do Sal, Leblon e Ipanema, utilizando tácticas de seducción y engaño con las bebidas.

La comisaria Patricia Alemany, titular de la Delegacía Especial de Apoio ao Turismo, señaló que estas agresoras suelen actuar en pareja o en trío, centrando sus esfuerzos en turistas que bajan la guardia durante la noche.

Aprovechan el ambiente relajado y la falta de precaución en las zonas turísticas para cometer estos delitos, lo que ha generado una creciente preocupación entre las autoridades locales.

