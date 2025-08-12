HOYSuscripcion LR Focus

Danzante obliga a turista española a besarlo en festividad del Cusco y Fiscalía anuncia investigaciones

La Fiscalía de Paucatambo, Cusco, investiga a David Guevara por el presunto delito de tocamientos indebidos contra una turista española.

De acuerdo con el Ministerio Público, el incidente ocurrió cuando el danzante se acercó a la turista española y la besó sin su consentimiento en Cusco.
De acuerdo con el Ministerio Público, el incidente ocurrió cuando el danzante se acercó a la turista española y la besó sin su consentimiento en Cusco.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Paucartambo investiga a David Guevara Huaranca por el presunto delito de tocamientos indebidos contra Alexia Fernández, ciudadana española. El incidente ocurrió durante la festividad de la Virgen del Carmen en Cusco, cuando el danzante la besó sin su consentimiento.

Fernández, quien actualmente se encuentra en Colombia, ofreció su testimonio virtualmente, asegurando que lo sucedido fue una violación directa a su integridad. El Ministerio Público ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.

Danzante es investigado por tocamientos indebidos contra turista española en Cusco

De acuerdo con el informe oficial del Ministerio Público, el hecho ocurrió cuando el danzante, perteneciente a la danza Qhapac Qolla, se acercó a Fernández, de 34 años, la abrazó y, en un descuido, la besó en la boca sin su consentimiento.

Todo sucedió en la festividad de la Virgen del Carmen, uno de los eventos culturales más importantes de la región andina, atrayendo miles de turistas nacionales e internacionales.

La turista española, quien se encuentra en Colombia, brindó su declaración oficial de forma virtual. En su testimonio, recogido por la Fiscalía, la agraviada subrayó que el hecho no fue una confusión ni una manifestación cultural, sino una vulneración directa contra su integridad y exigió sanciones para el responsable.

El proceso está dirigido por Carlos Raymundo Cruz Quispe, fiscal provincial responsable de la investigación, quien ha dispuesto una serie de diligencias para esclarecer los hechos. Según el Ministerio Público, estas incluyen la toma de declaraciones a la parte denunciante, el investigado y los testigos, así como la visualización de registros audiovisuales disponibles.

Según declaraciones recogidas por José Manuel Mayorga Zárate, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cusco, el caso aborda la comisión del delito de tocamientos indebidos con connotación sexual. La cual, de acuerdo con la legislación peruana, puede llevar una pena de prisión de entre tres y seis años.

"Actualmente, se vienen realizando las diligencias; se ha tomado la declaración virtual de la agraviada, por tratarse de una turista que continúa su viaje. Actualmente, se encuentra en Colombia. Ya se tiene su versión de los hechos", sostuvo Mayorga.

Fiscalía anuncia análisis de las pruebas contra danzante en Cusco

Como parte de las acciones inmediatas, la Fiscalía anunció la realización de peritajes para determinar la autenticidad del video, descartando la manipulación o uso de inteligencia artificial.

Hasta el momento, David Guevara no ha emitido una declaración directa ante las autoridades, y su comparecencia aún no ha sido programada, aunque deberá contar la asesoría de un abogado defensor.

Mayorga Zárate, señaló a medios locales, que la investigación debe confundirse con una crítica a las expresiones culturales: "Una cosa es la danza y el culto, y otra son las conductas que exceden la intimidad y la libertad de las personas".

El caso sigue investigado bajo la coordinación de la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, con el fin de determinar si hay responsabilidades penales y garantizar la protección de los derechos de las víctimas, tanto nacionales como extranjeras.

