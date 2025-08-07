HOY
Mundo

Colombia otorga asilo a María Alejandra Díaz, exfuncionaria de Chávez y opositora de Nicolás Maduro

La Cancillería de Colombia confirmó que el asilo de María Alejandra Díaz se debe a razones ideológicas, luego de que la abogada persecución por parte del régimen de Maduro.

Colombia otorgó asilo diplomático a María Alejandra Díaz, opositora de Maduro.
Colombia otorgó asilo diplomático a la abogada venezolana María Alejandra Díaz, conocida por ser opositora al gobierno de Nicolás Maduro. Desde enero, Díaz ha estado refugiada en la embajada colombiana en Caracas.

Asimismo, la Cancillería colombiana confirmó la información este miércoles 6 de agosto y destacó que el gobierno del presidente Gustavo Petro le brindó, por razones políticas, asilo a Díaz, quien, además, fue una alta funcionaria durante la presidencia de Hugo Chávez. Este anuncio se había mantenido en reserva hasta ahora.

PUEDES VER: "No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

lr.pe

Colombia concede asilo diplomático a María Alejandra Díaz

Según indica el comunicado, Díaz asegura que está siendo perseguida por razones políticas e ideológicas por parte del gobierno venezolano. La activista reveló su situación el pasado martes, cuando denunció a través de sus redes sociales que el régimen de Nicolás Maduro se negó a darle un salvoconducto para salir de Venezuela, "porque no existía ninguna persecución en mi contra".

En tanto, la Cancillería de Colombia lamentó que Díaz divulgara esta información, ya que violaba los acuerdos establecidos al momento de concederle el asilo diplomático. A pesar de esto, Colombia reafirmó su compromiso de seguir brindando la protección necesaria y asegurarle las condiciones adecuadas durante su estancia en la embajada en Caracas.

PUEDES VER: Armando Benedetti amenaza con llevar a Perú a la Corte Internacional de Justicia en La Haya

lr.pe

El comunicado que lanzó Díaz en sus redes sociales

A través de un comunicado oficial en la red social X, la abogada compartió su situación como asilada en la residencia oficial, luego de haber acudido a la Embajada de Colombia en Venezuela para denunciar el "acoso" que ha sufrido por parte del régimen de Nicolás Maduro.

"Quiero expresar mi eterna gratitud al gobierno colombiano y al presidente @petrogustavo por concederme el ASILO, según la información verbal que me proporcionó el propio embajador el 13/01/2025, y por la protección que me han brindado durante estos meses de aislamiento y encierro", agregó.

Aunque Bogotá no reconoció la victoria de Maduro, decidió mantener los canales diplomáticos abiertos con Venezuela. Por su parte, Maduro ha afirmado que unos 50 colombianos acusados de ser "mercenarios" están detenidos en Venezuela. Ante esto, la diplomacia colombiana ha solicitado su liberación,

PUEDES VER: Petro denuncia que Perú tomó territorio colombiano y advierte: “Vamos a defender nuestra soberanía”

lr.pe

María Alejandra Díaz y su participación en las elecciones de Venezuela de 2024

María Alejandra Díaz, junto con Enrique Márquez, exaspirante presidencial y representante de la oposición minoritaria, quien ha estado detenido desde enero, presentó una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia para que se llevara a cabo una auditoría de los resultados de las elecciones de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue reelegido en medio de acusaciones de fraude.

La principal coalición opositora del país reclama que su candidato, Edmundo González Urrutia, quien está exiliado, fue el verdadero ganador de esas elecciones. Tras conocerse los resultados, se desataron protestas en varias ciudades, las cuales fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas policiales.

Por otra parte, de acuerdo con la ONG Foro Penal, con sede en Caracas, en Venezuela actualmente hay más de 800 prisioneros políticos. Las relaciones entre Colombia y Venezuela han sido complejas desde la controvertida reelección de Maduro.

