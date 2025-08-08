Excanciller de Argentina apunta contra Javier Milei por promocionar el $LIBRA: “Algún día tendrá que ir a la cárcel”

El presidente Javier Milei fue duramente criticado por la excanciller de Argentina, Diana Mondino, al juzgar la publicación que hizo el mandatario sobre criptomoneda $LIBRA en febrero de este año. Este hecho suscitó un fuerte rechazo político contra Milei y se creó una comisión investigadora en el Parlamento. Se presentaron cientos de denuncias penales contra Milei, y miles de inversores reportaron pérdidas millonarias

Durante una entrevista brindada al medio Al Jazeera, Mondino, quien fue removida de su cargo a finales del 2024, también hizo referenia a los desagravios de Milei hacia líderes mundiales como el fallecido Papa Francisco o Lula Da Silva. Medios argentinos como La Nación se refirieron a las respuestas de Diana Mondino como "ácidas e irónicas".

Diana Mondino cuestiona a Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA

Diana Mondino, excanciller de Argentina designada por Milei, se refirió a la implicación del jefe de Estado en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. "Alguien ganó dinero con esto. 250 millones de dólares desaparecieron", afirmó el periodista, a lo que Mondino respondió: “Exactamente. Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente, o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé”, señaló Mondino al referirse a la publicación que realizó el mandatario sobre la criptomoneda $LIBRA.

Asimismo, Mondino se manifestó sobre las polémicas declaraciones que tuvo sobre importantes figuras internacionales como el Papa Francisco —a quien se refirió como "el representante del maligno en la Tierra"— e indicó que su ministerio tuvo un “éxito razonable en mantener ese tipo de relaciones”.

El apoyo de Milei a una criptomoneda que provocó colapso millonario

"La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, publicó Javier Milei en febrero junto a un link del emprendimiento "Viva la libertad project". El respaldo público de Milei a esta criptomoneda provocó que su capitalización trepe por encima de los 4.000 millones para, a continuación, desplomarse. Esto sucedió deespués de que un grupo de billeteras digitales USS$90 millones, cifra que representa más del 80% del dinero circundante.

Milei, después de unas horas, borró el tweet y posteó: "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)".

La salida de Mondino por desacuerdos con Karina y Javier Milei

Diana Mondino, economista y política argentina, fue removida de su cargo en el 2024 luego de que Argentina votara en la ONU a favor de que Estados Unidos terminara el embargo de Estados Unidos a Cuba, decisión que no contrastaba con la posición de Javier Milei. Desde antes de su salida, tenía diferencias con Karina Milei, quien le quitó el control de la Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones, área clave dentro de la Cancillería y se la trasladó a su Secretaría General.

Manuel Adorni, vocero presidencial, aseguró que Mondino "tomó una decisión relevante y se equivocó" al no alinearse con la política de Javier Milei. Mondino nunca ocultó su incomodidad con el rumbo que estaba tomando el gobierno del actual mandatario de Argentina.