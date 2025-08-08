HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra
EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     
Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY
Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     
Mundo

Excanciller de Argentina apunta contra Javier Milei por promocionar el $LIBRA: “Algún día tendrá que ir a la cárcel”

Javier Milei promociono la criptomonea $LIBRA el pasado 14 de febrero y desató una ola de críticas tras el desplome del valor token.

Diana Mondino y Javier Milei en Buenos Aires: tensiones políticas al descubierto
Diana Mondino y Javier Milei en Buenos Aires: tensiones políticas al descubierto | Foto: Composición GLR / Mi Telefe

El presidente Javier Milei fue duramente criticado por la excanciller de Argentina, Diana Mondino, al juzgar la publicación que hizo el mandatario sobre criptomoneda $LIBRA en febrero de este año. Este hecho suscitó un fuerte rechazo político contra Milei y se creó una comisión investigadora en el Parlamento. Se presentaron cientos de denuncias penales contra Milei, y miles de inversores reportaron pérdidas millonarias

Durante una entrevista brindada al medio Al Jazeera, Mondino, quien fue removida de su cargo a finales del 2024, también hizo referenia a los desagravios de Milei hacia líderes mundiales como el fallecido Papa Francisco o Lula Da Silva. Medios argentinos como La Nación se refirieron a las respuestas de Diana Mondino como "ácidas e irónicas".

PUEDES VER: La tensa relación entre Milei y su vicepresidenta Victoria Villaruel se agrava en plena crisis económica argentina

lr.pe

Diana Mondino cuestiona a Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA

Diana Mondino, excanciller de Argentina designada por Milei, se refirió a la implicación del jefe de Estado en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. "Alguien ganó dinero con esto. 250 millones de dólares desaparecieron", afirmó el periodista, a lo que Mondino respondió: “Exactamente. Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente, o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé”, señaló Mondino al referirse a la publicación que realizó el mandatario sobre la criptomoneda $LIBRA.

Asimismo, Mondino se manifestó sobre las polémicas declaraciones que tuvo sobre importantes figuras internacionales como el Papa Francisco —a quien se refirió como "el representante del maligno en la Tierra"— e indicó que su ministerio tuvo un “éxito razonable en mantener ese tipo de relaciones”.

PUEDES VER: Irán criticó a Javier Milei y Argentina por el alineamiento con Israel: "Respaldó las acciones militares"

lr.pe

El apoyo de Milei a una criptomoneda que provocó colapso millonario

"La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, publicó Javier Milei en febrero junto a un link del emprendimiento "Viva la libertad project". El respaldo público de Milei a esta criptomoneda provocó que su capitalización trepe por encima de los 4.000 millones para, a continuación, desplomarse. Esto sucedió deespués de que un grupo de billeteras digitales USS$90 millones, cifra que representa más del 80% del dinero circundante.

Milei, después de unas horas, borró el tweet y posteó: "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)".

PUEDES VER: Elon Musk se arrepiente de haber recibido la motosierra de Milei y admite: "Me faltó empatía"

lr.pe

La salida de Mondino por desacuerdos con Karina y Javier Milei

Diana Mondino, economista y política argentina, fue removida de su cargo en el 2024 luego de que Argentina votara en la ONU a favor de que Estados Unidos terminara el embargo de Estados Unidos a Cuba, decisión que no contrastaba con la posición de Javier Milei. Desde antes de su salida, tenía diferencias con Karina Milei, quien le quitó el control de la Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones, área clave dentro de la Cancillería y se la trasladó a su Secretaría General.

Manuel Adorni, vocero presidencial, aseguró que Mondino "tomó una decisión relevante y se equivocó" al no alinearse con la política de Javier Milei. Mondino nunca ocultó su incomodidad con el rumbo que estaba tomando el gobierno del actual mandatario de Argentina.

Notas relacionadas
Milei minimiza reclamos de argentinos que aseguran que no llegan a fin de mes: "Habría cadáveres en la calle”

Milei minimiza reclamos de argentinos que aseguran que no llegan a fin de mes: "Habría cadáveres en la calle”

LEER MÁS
Milei veta aumento de pensiones a jubilados y personas con discapacidad en Argentina: "No hay plata"

Milei veta aumento de pensiones a jubilados y personas con discapacidad en Argentina: "No hay plata"

LEER MÁS
Aparece en TV argentina un anuncio del Gobierno de EEUU contra la inmigración ilegal luego del pacto de visas entre Milei y Trump

Aparece en TV argentina un anuncio del Gobierno de EEUU contra la inmigración ilegal luego del pacto de visas entre Milei y Trump

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pareja fallece al caer su auto por un acantilado durante una cita romántica en Brasil

Pareja fallece al caer su auto por un acantilado durante una cita romántica en Brasil

LEER MÁS
India suspende compra de armas y aviones a Estados Unidos tras avalancha de aranceles del 50% de Trump

India suspende compra de armas y aviones a Estados Unidos tras avalancha de aranceles del 50% de Trump

LEER MÁS
Gobierno de Trump acusa a Maduro de colaborar con cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para introducir drogas en EEUU

Gobierno de Trump acusa a Maduro de colaborar con cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para introducir drogas en EEUU

LEER MÁS
Dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 8 de agosto: consulta la tasa actualizada vía Monitor Dólar

Dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 8 de agosto: consulta la tasa actualizada vía Monitor Dólar

LEER MÁS
Gobierno de Trump duplica recompensa para arresto de Nicolás Maduro: "Es una amenaza para la seguridad nacional"

Gobierno de Trump duplica recompensa para arresto de Nicolás Maduro: "Es una amenaza para la seguridad nacional"

LEER MÁS
¿Cuál es el rol de Trump en los conflictos globales? Presidente de EE. UU. tiene una estrategia política ''basada en el dominio'', afirma politólogo

¿Cuál es el rol de Trump en los conflictos globales? Presidente de EE. UU. tiene una estrategia política ''basada en el dominio'', afirma politólogo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 8 de agosto: Bono Especial de Vacaciones, subsidios para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

¿Cuántas quincenas tiene un año calendario? Así puedes descubrir este misterio

Aumento del Bono de Guerra Económica de agosto 2025: fecha fija, nuevo monto y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

Mundo

Gobierno de Trump acusa a Maduro de colaborar con cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para introducir drogas en EEUU

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

Luis Arce pide a las Fuerzas Armadas de Bolivia prepararse ante amenazas de desestabilización antes de las elecciones

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota