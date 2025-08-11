HOYSuscripcion LR Focus

Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Mundo

El país de Sudamérica que se ubica como mayor exportador de maní en el mundo: supera a India, China y Estados Unidos

Un país sudamericano alcanzó el liderazgo mundial en exportación de maní, superando a gigantes del sector con ventas récord de USD 1.190 millones en 2024.

Argentina sembró 530.200 hectáreas de maní y logró un récord histórico. Foto: iStock
Argentina sembró 530.200 hectáreas de maní y logró un récord histórico. Foto: iStock

Argentina hizo historia con la exportación de productos agrícolas, al convertirse en el país con la mayor exportación de maní por la cantidad que vende. En la última temporada, el país vendió maní por US$1,190 millones. Ese es el valor más alto entre 2002 y 2024. Las ventas subieron un 12% a comparación del año pasado.

Según los datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Argentina concentró el 23% de las exportaciones globales de maní, superando a al líder histórico de la exportación de maní. La Unión Europea se mantuvo como el principal destino, comprando el 60% del total exportado.

¿Qué porcentaje del mercado mundial de maní exportó Argentina y a qué países superó?

En 2024, Argentina exportó el 23% del maní comercializado en todo el mundo, logrando así liderar el sector. Este avance le permitió desplazar a India, que históricamente dominaba el mercado, y superar a China, Estados Unidos y Brasil.

El crecimiento exportador se explica por una combinación de mayor producción, expansión de la superficie cultivada y un alto porcentaje de maní de calidad premium, que ha ganado gran aceptación en los mercados europeos y asiáticos.

¿Cuáles son las principales provincias productoras de maní en Argentina y qué participación tiene cada una?

Córdoba es la principal productora de maní, aportando cerca del 70% de la producción nacional, especialmente en los departamentos de Río Cuarto, General Roca y Juárez Celman. Buenos Aires ocupa el segundo lugar con un 17%, mostrando un crecimiento sostenido en los últimos años.

La Pampa contribuye con el 7% de la producción, destacándose en 2024 al cuadruplicar su promedio histórico. Santa Fe representa el 3% y San Luis el 2%. Este mapa productivo refleja un sector en expansión, capaz de abastecer tanto al mercado interno como al exigente mercado internacional.

