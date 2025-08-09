Phillip Chu Joy cuenta por qué no tiene auto y conductores de Good Time quedan en shock: "Estás loco"
El Influencer y conductor de televisión, Phillip Chu Joy, resaltó que no siente la necesidad de un auto y su decisión dejó atónitos a los conductores del podcast Good Time.
Phillip Chu Joy, muy conocido en redes por su contenido de tecnología, sorprendió a usuarios tras explicar que no tiene auto. El influencer resaltó que tomó esta decisión porque prefiere caminar incluso en largos tramos. Durante una entrevista en el podcast Good Time, los conductores Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe quedaron en shock con su respuesta y hasta lo cuestionaron.
Phillip Chu Joy prefiere caminar horas antes que tener auto
Durante la entrevista, Phillip Chu Joy comentó que llega al set de Todo Good' caminando y que hasta separa un poco de tiempo si es que algún fan en el camino le pide una fotografía. "Has comprado como 50 carros, pero tú no tienes carro", cuestionó Mario Irivarren haciendo referencia a los millonarios sorteos que realiza el influencer.
De esta forma, Phillip Chu Joy comentó que sí sabe manejar, pero por el momento su brevete está vencido. Sin embargo, no lo preocupa porque señala que no tiene necesidad de un auto propio. Comentó las razones que lo convencieron de adoptar esa rutina hacia su trabajo. "Uno, el tráfico de Lima es complicado. Dos, prefiero caminar. Me gusta mucho caminar. Se sorprenderían de la cantidad de gente que se ha tomado fotos conmigo caminando", reveló.
Reacción en Good Time tras revelación de Phillip Chu Joy
Tras el comentario de Phillip Chu Joy, Laura Spoya y sus compañeros quedaron muy sorprendidos. "¿Qué? Estás loco", arremetieron los conductores del podcast. Al respecto, el influencer enfatizó que por lo pronto no piensa comprar un vehículo. "Es un gasto innecesario, no es una prioridad", resaltó.
Como se sabe, muchos actores e influencers hacen muestra de sus autos en redes sociales porque movilizarse en Lima a veces es complicado. Es bastante común verlos grabando desde sus unidades y aprovechar el tráfico. Sin embargo, Phillip Chu Joy tiene una opinión muy diferente.