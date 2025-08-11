HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

El hombre que ninguna cárcel pudo contener: se escapó usando sopa para deteriorar sus esposas en Japón

Yoshie Shiratori escapó de prisión en Japón cuatro veces, entre 1936 y 1944, con planes que parecen sacados de una película.

El fue Yoshie Shiratori, el hombre que escapó cuatro veces de prisión en Japón.
El fue Yoshie Shiratori, el hombre que escapó cuatro veces de prisión en Japón. | Foto: Composición LR / Freepik / Facebook

Yoshie Shiratori fue un criminal japonés que actualmente es reconocido como un 'antihéroe' local, debido a las veces que escapó de prisión. Lejos de organizar fugas normales, los escapes del hombre parecían dignos de una película: desde aprovechar la lluvia para que sus pasos no sean escuchados en el techo hasta 'deteriorar' con sopa el metal de sus esposas.

Su reconocimiento es tal que en el museo de la prisión de Abashari, una de las cuatro cárceles en las que estuvo arrestado, hay una escultura en honor a su escape. Asimismo, su historia inspiró una película que retrata sus increíbles escapes y hasta a un personaje de un reconocido manga y anime japonés.

PUEDES VER: 'El asesino de Twitter': la cruel historia del hombre que mató a 9 personas y fue ejecutado en Japón

lr.pe

Los escapes de Yoshie Shiratori

La primera prisión de la que escapó fue Aomori. Cansado de los maltratos a los reos, Shiratori decidió en 1936 que debía escapar. Notó que entre el cambio de guardias había un lapso de 15 minutos en el que los pasillos no estaban vigilados. Agarró un alambre metálico del cubo para bañarse para forzar la cerradura y salir, sin ser visto.

Su libertad no duró mucho; fue capturado tan solo 3 días después de su escape, esta vez, condenándolo a cadena perpetua. Shiratori no se rindió y volvió a planificar su escape. Esta vez, en la prisión de Akita, logró despojarse de las esposas que tenía en todo momento para escalar hasta el techo para arrancar la estructura de madera de un pequeño tragaluz. Así, solo tuvo que esperar a una noche de tormenta para volver a subir y caminar sobre el techo, para que sus pasos se confundieran con las gotas de lluvia.

PUEDES VER: El aterrador caso de la 'partera del demonio', la mujer que dejó morir a más de 100 recién nacidos en Japón

lr.pe

Su tercera parada fue en Abashiri, tres meses después de su último escape. Esta prisión tenía la fama de no contar con escapes en su historial, hasta que llego Shiratori. En esta ocasión, fue esposado de manos y piernas, diseñadas solo para él, y obligado a usar ropa de verano en pleno invierno. Esto no detuvo al atacante, que todos los días escupía sopa de miso en las cadenas y el marco de la ranura de la comida para provocar corrosión. Aprovechó un apagón para escapar, dislocándose ambos hombros para caber en el estrecho espacio.

Finalmente, fue capturado luego de la rendición de Japón, dos años después de su última hazaña. En esta ocasión, mató a un comerciante de tomates, siendo condenado a la pena de muerte y llevado a la prisión de Sapporo. Pensando que utilizaría el techo, se concentraron en vigilar las alturas, en lugar de ver que estaba cavando un túnel con los cuencos de sopa, escapando una última vez.

En la prisión de Abashari, se levantó una estatua que recrea su el escape de Yoshie Shiratori. Foto: Tokyo Weekender.

En la prisión de Abashari, se levantó una estatua que recrea su el escape de Yoshie Shiratori. Foto: Tokyo Weekender.

PUEDES VER: Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

lr.pe

¿Quién fue Yoshie Shiratori, el hombre que ninguna cárcel pudo contener?

Yoshie Shiratori nació en julio de 1907 en Aomori, Japón. Fue el segundo de tres hermanos, por lo que las circunstancias fueron difíciles para él desde muy niño, siendo criado por un familiar junto a su hermana. A los 18 años consiguió trabajar en un barco ruso pescando cangrejos y pronto se casó. Sin embargo, los problemas para el hombre recién empezaban.

En lugar de mantenerse trabajando honradamente, optó por las apuestas y el robo como método de conseguir dinero. Así, en 1933 asaltó un almacén en Higashitsugaru junto a un grupo de delincuentes, donde el hijo adoptivo del dueño fue asesinado. Dos años más tarde, Shiratori se entregó a la justicia y fue acusado del crimen. Tras sus cuatro fugas, se entregó a la policía diciendo que era un delincuente prófugo. Fue condenado a 20 años de prisión, saliendo a los 14 por buena conducta. Pasó sus últimos años en Aomori, bajo libertad condicional, y falleció en 1979, a los 71 años.

Notas relacionadas
'El asesino de Twitter': la cruel historia del hombre que mató a 9 personas y fue ejecutado en Japón

'El asesino de Twitter': la cruel historia del hombre que mató a 9 personas y fue ejecutado en Japón

LEER MÁS
Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

LEER MÁS
El aterrador caso de la 'partera del demonio', la mujer que dejó morir a más de 100 recién nacidos en Japón

El aterrador caso de la 'partera del demonio', la mujer que dejó morir a más de 100 recién nacidos en Japón

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El insólito caso de Alison Botha, la mujer que se aferró a su cuerpo para sobrevivir a brutal ataque en Sudáfrica: “Me caí muchas veces”

El insólito caso de Alison Botha, la mujer que se aferró a su cuerpo para sobrevivir a brutal ataque en Sudáfrica: “Me caí muchas veces”

LEER MÁS
Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

LEER MÁS
Evo Morales acusa a Luis Arce de planear fuga a Venezuela a una semana de las elecciones en Bolivia: “Ya se están preparando”

Evo Morales acusa a Luis Arce de planear fuga a Venezuela a una semana de las elecciones en Bolivia: “Ya se están preparando”

LEER MÁS
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
Dos buques chinos se estrellan y causan daños sustanciales durante persecución a barco filipino: se reportaron heridos

Dos buques chinos se estrellan y causan daños sustanciales durante persecución a barco filipino: se reportaron heridos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, que sufrió atentado en junio

Localizan en Trujillo a joven censista reportada como desaparecida el 7 de agosto

Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

Mundo

Cinco periodistas de Al Jazeera fueron asesinados en Gaza tras un bombardeo israelí a una tienda de campaña

Activista Greta Thunberg anuncia salida desde España para llevar ayuda humanitaria a Gaza

Miles de personas serán evacuadas en Alemania tras hallazgo de bomba de la Segunda Guerra Mundial durante obras

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

Fiscalía investiga a abogado por atribuirse ilegalmente el decanato del Colegio de Abogados de Lima

Una dura elección: Heduardicidio satiriza las preferencias de una exfiscal de la Nación en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota